Tuyên bố đánh bại IS, Mỹ vẫn điều quân rầm rập đến Syria

Theo hãng Fars (Iran), một đoàn xe quân sự lớn của Mỹ đã tiến vào khu vực Đông Bắc Syria cuối tuần qua, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố chiến thắng phiến quân IS tại quốc gia Trung Đông này.



Báo cáo từ tỉnh Hasakah cho hay, một đoàn xe quân sự của Mỹ, gồm hơn 150 xe tải đã tiến vào Syria thông qua cửa khẩu Simalka ở khu vực biên giới Iraq. Đoàn xe quân sự Mỹ này được cho là chở một lượng lớn vũ khí để chuyển giao cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Washington hậu thuẫn tại Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: FNA.

Được biết, lực lượng SDF cuối tuần trước tuyên bố đã giành lại Baghouz, thành trì cuối cùng của phiến quân IS tại Syria, và loại bỏ hoàn toàn nhóm khủng bố này.

Chỉ vài ngày trước đó, phát biểu trước các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng tới Ohio, Tổng thống Trump nói rằng phần lãnh thổ cuối cùng mà nhóm khủng bố IS kiểm soát tại Syria sẽ được giải phóng vào "đêm nay" (20/3).

Đồng thời, Tổng thống Trump đã đưa ra hai bản đồ về Syria vào năm 2017 và 2019 để so sánh phần lãnh thổ do nhóm IS nắm giữ ở Syria vào ngày ông nhậm chức hai năm trước và ở thời điểm hiện tại. Có thể thấy, phần lãnh thổ mà IS kiểm soát đã bị thu hẹp nhanh chóng trong vài năm qua.

Tuy nhiên, đặc phái viên của Syria tại Liên Hợp Quốc, Bashar Jaafari, cho rằng những lời nói của Tổng thống Trump "không đáng tin cậy" và phiến quân IS vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn tại Syria.

"Nhiều tay súng IS vẫn đang lẩn trốn trong trại tị nạn Rukban, nằm ở khu vực do Washington kiểm soát", ông Bashar nói.

Ngày 23/3, lực lượng SDF tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ thành trì cuối cùng của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở phía Đông Syria và hoàn toàn loại bỏ nhóm thánh chiến.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cảnh báo thế giới không nên ăn mừng quá sớm. Ông cho rằng phiến quân IS vẫn là mối đe doạ ngầm và không nên coi thường.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết, Pháp an toàn hơn nhưng cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố IS vẫn phải tiếp tục.