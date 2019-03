Đắm mình trước cảnh sắc hoa anh đào nở rộ khắp thế giới

Cảnh sắc tuyệt đẹp vào mùa xuân với những bông hoa anh đào nở rực rỡ khắp thế giới đã được hãng thông tấn Reuters ghi lại. Ảnh: Du khách chụp ảnh giữa “rừng” hoa anh đào nở rộ trong một khu vườn thực vật ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 14/3. (Nguồn ảnh: Reuters). Hoa anh đào nở trong lễ hội hoa Sakura Matsuri ở Công viên Gardens by the Bay, Singapore, ngày 18/3. Đông đảo du khách chen chúc nhau đi qua con đường với hai bên là hoa anh đào gần chùa Jiming ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, ngày 23/3. Người đàn ông chụp ảnh tại lễ hội hoa anh đào Sakura Matsuri trong Công viên Gardens by the Bay ở Singapore ngày 24/3. Một chú ong đậu trên bông hoa anh đào trong một ngày xuân ấm áp ở Lausanne, Thuỵ Sĩ, ngày 25/3. Đoàn tàu cao tốc đi qua “rừng” hoa đào gần Cư Dung quan ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/3. Những bông hoa anh đào nở rực rỡ ở Lausanne, Thuỵ Sĩ, ngày 25/3. Du khách chụp ảnh hoa anh đào tại vườn thực vật ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, hôm 14/3. Người phụ nữ nói chuyện với một em nhỏ trong vườn hoa anh đào ở Lausanne ngày 25/3. Những bông hoa anh đào trong công viên Gardens by the Bay ở Singapore ngày 24/3. Mọi người chụp ảnh hoa anh đào trong khu vườn ở Laussanne, Thuỵ Sĩ, ngày 25/3. Mời độc giả xem thêm video về lễ hội hoa anh đào tại Hàn Quốc (Nguồn: VTC 10)

