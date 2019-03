Thất bại cay đắng, phiến quân IS sụp đổ hoàn toàn tại Syria-Iraq

Theo hãng thông tấn Reuters, năm 2014, phiến quân IS đã tràn vào Iraq, Syria và chiếm quyền kiểm soát 1/3 diện tích lãnh thổ tại hai quốc gia Trung Đông này. Chúng có ý định thiết lập một "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng. (Nguồn ảnh: Reuters) Kể từ đó, các cuộc giao tranh ác liệt giữa phiến quân IS với lực lượng địa phương và liên quân quốc tế diễn ra triền miên, tàn phá nặng nề hai quốc gia Trung Đông này. Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh từ ngày đầu IS "bước chân" vào đất nước Syria, Iraq cho đến khi chúng thất bại thảm hại hai quốc gia này. Tay súng IS vẫy cờ của nhóm khủng bố này khi tham gia diễu hành trên đường phố Raqqa, Syria, tháng 6/2014. Một chiến binh IS dùng điện thoại quay lại cảnh các thành viên IS diễu hành trên đường phố ở tỉnh Raqqa tháng 6/2014. Lực lượng Đặc nhiệm Iraq trong cuộc giao tranh ác liệt với nhóm IS tại thành phố Ramadi tháng 6/2014. Một tay súng ăn mừng phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát căn cứ không quân Tabqa, gần thành phố Raqqa, Syria, tháng 8/2014. Khói lửa bốc lên từ thị trấn Kobani, Syria, sau một đợt không kích của liên quân Mỹ tháng 10/2014. Các chiến binh người Shiite trong cuộc giao tranh với nhóm khủng bố IS tại tỉnh Salahuddin, Iraq, tháng 3/2015. Một chiến binh IS bị bắt giữ gần chốt kiểm soát ở Qayyara, phía đông thành phố Mosul, Iraq, tháng 10/2016. Đại học Mosul bị phá huỷ trong cuộc giao tranh với phiến quân IS tháng 1/2017. Tháng 12/2017, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài ba năm nhằm đánh bật hoàn toàn tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ra khỏi nước này. Lực lượng Dân chủ Syria SDF ăn mừng trên đường phố Raqqa tháng 10/2017. Hình ảnh trong cuộc giao tranh tại Baghouz, thành trì cuối của phiến quân IS ở Đông Syria, tháng 3/2019. Ngày 22/3 vừa qua, SDF tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ Baghouz và hoàn toàn loại bỏ nhóm thánh chiến này. Như vậy, phiến quân IS đã bị đánh bại hoàn toàn tại Syria và Iraq sau gần 5 năm "làm mưa làm gió". Ảnh: Các chiến binh IS và thành viên gia đình chúng được đưa đi sau khi đầu hàng lực lượng SDF tại Baghouz hôm 12/3. Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: VTC14)

