Trúng 86 triệu USD vì... bị vợ hối thúc tìm vé số trong xe

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ông Andrew Clark, 51 tuổi, chỉ tìm tấm vé xổ số đã mua sau khi bị vợ và cháu gái hối thúc. Trước đó, họ đã nghe báo đài địa phương loan tin về giải độc đắc chưa ai lĩnh thưởng này.

Người đàn ông bất ngờ trúng vé số độc đắc lên tới 86 triệu USD. Người đàn ông may mắn trên đã mua tấm vé tại bưu điện đường Eastwood ở Boston, Anh. Đây là tấm vé thắng giải cao thứ 12 ở quốc gia này.



Ông Clark kể ông vứt xấp vé số lẫn với đống giấy tờ phía sau xe tải. Ông chỉ mới lục lại được gần đây.

"Tôi lôi đống giấy tờ sau chiếc xe ra và bắt đầu tìm kiếm theo thứ tự từ cũ tới mới, bắt đầu từ vé số Lotto, rồi tiếp đến là những chiếc vé của EuroMillions", ông nói.

Trước đó, một phần xấp vé xổ số của ông đã bay ra khỏi cửa sổ xe khi ông đang di chuyển. Ông hồi tưởng lại và cảm thấy cực kỳ may mắn khi không có chiếc vé trúng giải trong số đó.

Một trong những chiếc vé EuroMillions của ông Clark đã biến ông thành người thắng giải độc đắc, với số tiền lên tới 86 triệu USD.

Người đàn ông này hiện đã có ba đứa cháu và chuẩn bị về hưu sớm.

Trả lời The Guardian, ông cho biết vợ chồng mình dự tính thuê một căn hộ lớn hoặc khách sạn để cho cả gia đình ăn mừng Giáng sinh.

Ông chia sẻ: "Giải thưởng không chỉ là một phép mầu Giáng sinh, mà còn tạo ra phép mầu cả đời có một cho tất cả người thân của chúng tôi".

Cũng tương tự vụ việc hi hữu này, theo báo Thể thao Văn hoá, trước đó, một người đàn ông sống ở Newcastle, bang New South Wales (Australia) đã trở thành người đàn ông trúng xổ số may mắn nhất khi vô tình tìm thấy vé số trúng độc đắc triệu đô (hơn 20 tỷ VNĐ) khi rửa xe vào dịp cuối tuần, đúng một năm sau ngày quay thưởng 9/1/2016.