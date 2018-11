Tổng thống Trump lại "dọa" đóng cửa chính phủ Mỹ vào tháng 12

Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn sau cuộc điện đàm với các binh sỹ. (Ảnh: Reuters)

biên giới Mỹ-Mexico

“Có thể sẽ? Đó là điều hoàn toàn có thể và nó sẽ là về an ninh biên giới, trong đó một phần là bức tường” – ông Trump trả lời phóng viên tại Palm Beach, Florida.Theo Reuters, Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với hạn chót vào tháng 12 để thông qua kế hoạch ngân sách liên bang trong khi có nhiều tranh cãi xung quanh khoản tiền cho bức tường biên giới ông Trump đề xuất.Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cho phép quân đội sử dụng các biện pháp mạnh cần thiết ở biên giới với Mexico. Ông cảnh báo Mỹ có thể đóng cửa toàn bộ biên giới với Mexico trong một thời gian. “Điều này có nghĩa là Mexico sẽ không thể bán ô tô vào Mỹ”.Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6/11, ông Trump chỉ trích việc những người di cư di chuyển trên những chiếc xe đi về hướng Mỹ là “xâm lược” đe dọa đến an ninh quốc gia. Tổng thống Mỹ đã cử hàng nghìn binh sỹ đến biên giới để ổn định an ninh trật tự.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 21/11 nói ông đã được phê duyệt để cho phép binh sỹ tạicó nhiều sức mạnh hơn trong việc bảo vệ các quan chức biên giới, trong khi chờ đợi chỉ thị từ Bộ An ninh nội địa.Nếu thỏa thuận ngân sách không thể được thông qua, chính phủ Mỹ có thể sẽ đóng cửa một phần, chỉ duy trì những công việc thiết yếu, theo Reuters.