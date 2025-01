Chân dung doanh nhân David Dương phất lên nhờ rác thải

" Vua rác" David Dương (tên thật là Dương Tử Trung, sinh năm 1958 tại TP HCM) hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS, đóng tại bang California, Mỹ) và Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS, trụ sở tại TPHCM). Ảnh: Báo Tiền Phong.



Theo thông tin trên Báo Long An, gia đình ông David Dương vốn là chủ hãng giấy nổi tiếng một thời, Cogido. Năm 1980, cả gia đình ông chuyển đến San Francisco (Mỹ) định cư. Ảnh: Báo Long An.



Với vốn tiếng Anh eo hẹp lúc đó, cách duy nhất mà ông Dương và các thành viên trong gia đình có thể kiếm tiền để sống qua ngày ở Mỹ là thu lượm phế liệu, phân loại, rồi bán lại cho các nhà máy tái chế. Ảnh: Znews.



Gia đình của David Dương bắt đầu tái chế ở Trung tâm Tài chính của thành phố San Francisco bằng cách phân loại rác và thu thập giấy báo văn phòng. Vào năm 1983, David Dương thành lập công ty đầu tiên của ông mang tên CoGiDo Recycling ở thành phố Oakland, California. Ảnh: Oaklandside.org.



Chỉ trong thời gian ngắn, công ty của gia đình họ Dương đã mở rộng quy mô với nhiều thiết bị thu gom, kho chứa, và máy móc ép kiện phế liệu. Nỗ lực của cả gia đình được đền đáp bằng những thành công nối tiếp nhau, các hợp đồng thu gom rác thải với các đối tác ngày một lớn dần. Ảnh: Báo Công thương.



Năm 1991, gia đình David Dương thành lập một công ty tái chế rác mang tên California Waste Solutions (CWS). Ảnh: Báo Công thương. Tạp chí Waste Age thường xuyên đánh giá CWS là một trong những công ty tái chế hàng đầu tại Mỹ. CWS đã nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực tái chế do Hội đồng Quản lý Rác thải California trao tặng. Ảnh: VWS.



Sau thành công ở Mỹ, “vua rác” David Dương đã trở về đầu tư vào Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (còn gọi là bãi rác Đa Phước) tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM. Bãi rác Đa Phước được khởi công tháng 7/2005 và vận hành bởi Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), được đầu tư 100% vốn từ công ty CWS của David Dương. Ảnh: Báo Đầu tư.



Từ người nhặt ve chai, sau hàng chục năm, ông David Dương đã xây dựng thành công “đế chế” của mình và được mọi người đặt biệt danh là “vua rác”, “tỉ phú rác” ở Mỹ. Ảnh: SGGP.



Hồi tháng 6/2024, ông David Dương được San Jose Spotlight (tổ chức tin tức phi lợi nhuận) chọn là 1 trong 15 người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tại thung lũng Silicon - Mỹ. Ảnh: PLO. >>> Mời độc giả xem thêm video: Biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật (Nguồn video: THĐT)

