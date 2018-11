Choáng váng “chiến lợi phẩm” Syria tịch thu ở chiến trường miền Nam

Theo hãng Fars (Iran) ngày 21/11, Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch nhằm truy quét các phần tử khủng bố còn tại lại các tỉnh Damascus và Quneitra, qua đó phát hiện và tịch thu lượng lớn vũ khí mà các tay súng phiến quân bỏ lại. (Nguồn ảnh: FNA) “Lực lượng chính phủ Damascus đã tuần tra tại các ngôi làng al-Mo'alaqa, Deir Maaker và Beit Jin ở tỉnh Quneitra cùng nhiều trang trại và khu định cư ở phía tây nam Damascus”, nguồn tin cho hay. Các binh sĩ Syria đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn vũ khí và các thiết bị vệ tinh do Mỹ sản xuất cùng nhiều thiết bị y tế, thuốc men có nguồn gốc từ Israel. Trước đó, Quân đội Syria cũng phát hiện một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong đó có nhiều loại vũ khí do Mỹ và Israel sản xuất, mà nhóm phiến quân bỏ lại tại tỉnh Daraa. “Lực lượng chính phủ Damascus đã lục soát thị trấn al-Yadoudah và các trang trại gần đó ở phía tây tỉnh Daraa, và phát hiện một lượng lớn vũ khí, đạn dược”, FNA đưa tin. Được biết, trong số trang thiết bị quân sự này có cả tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất, một số loại vũ khí của Israel, tên lửa LAW,... “Ngoài ra, các binh sĩ Syria còn tìm thấy nhiều tên lửa RPG, mìn, pháo, súng máy, súng trường bắn tỉa, tên lửa dẫn đường và kính ngắm ban đêm,...”, nguồn tin cho biết thêm. Số vũ khí này được phát hiện tại khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và một số nhóm khủng bố khác. Mỹ, Israel và một số quốc gia phương Tây bị cáo buộc đã “tuồn’” số vũ khí và trang thiết bị quân sự nói trên cho các nhóm phiến quân này. Mời độc giả xem thêm video: Kuwait mua 60 tên lửa Patriot của Mỹ (Nguồn: VTC1)

