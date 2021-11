Tòa án Mỹ xử nghiêm kẻ dâm ô trẻ em Việt Nam

Nạn nhân đã tiết lộ vụ việc lạm dụng cho các cán bộ thuộc Bộ Công an và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM trong một cuộc phỏng vấn pháp y. Ảnh: The Independent