Siêu bão Mangkhut đổ bộ Philippines: Mưa lớn, sức gió trên 200km/h

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở một số địa phương:

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3-5 giờ qua, một số nơi thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3-5 giờ qua tại một số nơi như sau: Quán Hành 135,5mm, Mỹ Sơn 77,4mm, Đức Bồng 93,8mm, Thăng Bình 62,2mm, IaTơi 66,8mm.

Nhận định trong 1-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk đặc biệt là huyện Nghi Lộc, Đô Lương (Nghệ An), Vũ Quang (Hà Tĩnh), Thăng Bình (Quảng Nam), IaH’Drai (Gia Lai).