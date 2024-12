Điều ít biết về phu nhân của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Gần đây nhất, Tổng chưởng lý Israel Gali Baharav-Miara vừa chỉ đạo điều tra bà Sara Netanyahu sau khi có báo cáo về việc bà có hành vi đe dọa nhân chứng. Cụ thể, Channel 12 đã phát sóng cuộc điều tra cáo buộc phu nhân của Thủ tướng Israel đe dọa một nhân chứng trong phiên tòa hình sự của chồng bà. Phóng sự cũng cáo buộc bà gián tiếp quấy rối Tổng chưởng lý và Phó chưởng lý tiểu bang. Ảnh: Times Of Israel. Bà Sara Netanyahu sinh năm 1958 trong một gia đình trí thức Do Thái giáo tại thị trấn Kiryat Tiv'on, miền bắc Israel. Cha bà là một nhà giáo dục, nhà thơ và học giả. Ảnh: Reuters. Bà lấy bằng cử nhân Tâm lý học tại Đại học Tel Aviv năm 1984 và bằng Thạc sĩ tại Đại học Hebrew ở Jerusalem năm 1996. Ảnh: Getty. Bà từng làm việc với tư cách là một chuyên gia đánh giá tâm lý cho trẻ em có năng khiếu tại Viện thúc đẩy sự sáng tạo và xuất sắc của thanh thiếu niên do Tiến sĩ Erika Landau đứng đầu và công tác tại một trung tâm phục hồi chức năng của Bộ Lao động. Ảnh: Reuters. Bà Sara cũng từng làm tiếp viên hàng không của hãng EL AL. Bà kết hôn với ông Doron Neuberger vào năm 1980, song hai người ly hôn vào năm 1987. Ảnh: Telegraph. Năm 1991, bà kết hôn với ông Benjamin Netanyahu - người hiện đang giữ chức Thủ tướng Israel. Ảnh: Reuters. Với tư cách là phu nhân của Thủ tướng Netanyahu, bà Sara tự nguyện đứng ra chỉ đạo các tổ chức nhân đạo trực thuộc chính phủ như Yad b'Yad, chuyên trợ giúp cho trẻ em bị lạm dụng tình dục, và Tza'ad Kadima, chuyên chăm sóc cho trẻ bị chứng bại não bẩm sinh. Ảnh: Anews. Năm 2001, bà làm việc với tư cách là nhà tâm lý học giáo dục tại thành phố Jerusalem. Ảnh: Pool. Được coi là người phụ nữ quyền lực ở Israel, song bà Sara từng dính líu nhiều bê bối về dùng sai công quỹ, gian lận,...Năm 2018, bà vướng phải nhiều cáo buộc pháp lý liên quan đến lạm dụng ngân sách để chi trả cho các bữa ăn tại dinh thự. Ảnh: Reuters. Và gần đây, ngày 26/12/2024, bà bị cáo buộc đe dọa nhân chứng trong phiên tòa xét xử hình sự của chồng bà. Ảnh: Olivier Fitoussi. >>> Mời độc giả xem thêm video: Phản đòn Hamas, Israel bất ngờ sử dụng vũ khí độc lạ này

