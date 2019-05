Sát thủ chuyên giết gái mại dâm: Những chiêu thức gây sốc

Strip là tuyến phố sầm uất bậc nhất của quận King (bang Washington, Mỹ) với vô số nhà hàng, quán bar, các điểm vui chơi,… Trong đó, thứ khiến con phố này thu hút một lượng khách không nhỏ cả ngày lẫn đêm chính là mại dâm. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7/1982, hàng loạt cái chết bí ẩn sau đó đã khiến nơi đây bao trùm một không khí u ám. Người dân, nhất là gái mại dâm luôn sống trong sợ hãi. Trong một thời gian tương đối dài, kẻ sát nhân trở thành nỗi kinh hoàng của những cô gái hành nghề “buôn phấn bán hương”.



Phiên tòa đầy phẫn nộ

Những người có mặt ở phiên tòa xét xử ngày 18/12/2003 liên tục tỏ ra phẫn nộ trước những lời khai của tên sát nhân. Theo báo cáo của công tố viên, 71 nạn nhân chỉ là con số mà hung thủ ước tính. Trên thực tế, số nạn nhân bị Gary Ridgway sát hại nhiều đến nỗi chính hung thủ cũng không nhớ chính xác con số.

Khai nhận cách thức gây án, Gary Ridgway cho biết, mỗi khi đến “khu đèn đỏ”, hắn thường nói chuyện, làm quen với những cô gái mại dâm nhiều lần để cho họ quen mặt. Lâu dần, khi đã chiếm được lòng tin của các “con mồi”, Ridgway mới rủ họ lên xe ô tô của mình.

“Sát nhân sông Green” bị dẫn giải tới phiên tòa ngày 18/12/2003.

Ban đầu, các cô gái còn tỏ ra lưỡng lự vì dù là khách quen nhưng việc theo Ridgway tới những địa điểm vắng vẻ khiến họ cảm thấy bất an. Hiểu được điều này, trong những lần trả giá, hắn thường đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với mức mà các cô gái đề nghị. Do đó, khả năng các cô gái mại dâm đồng ý bước lên xe của hắn sẽ cao hơn. “Giá cao hay thấp đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì, bởi tôi biết rằng một khi các cô gái đã bước lên xe thì tôi sẽ không phải trả tiền cho ai”, Ridgway nói.