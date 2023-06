Quốc gia dùng hòn đá cân bằng làm biểu tượng và in trên tiền

Nhiều cảnh quan đặc biệt được hình thành trong môi trường tự nhiên độc đáo, chẳng hạn như những viên đá cân bằng có thể nhìn thấy trên khắp thế giới và những viên đá khổng lồ có thể được giữ thăng bằng bằng một vài điểm đơn giản. Hôm nay, bài viết sẽ cung cấp cho bạn danh sách những viên đá cân bằng tuyệt vời và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Trong Khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên Garden of the Gods ở Colorado, Hoa Kỳ, có một phiến đá cân bằng nổi tiếng, được cấu tạo từ nhiều lớp sa thạch, những sa thạch này được hình thành do cát tích tụ lâu ngày nên nó có lịch sử lâu đời gần 3.000 năm và rất ngoạn mục. Ở cùng quốc gia Utah, còn có công viên quốc gia Stone Arches, cũng có một tảng đá khổng lồ đã được bảo tồn hàng ngàn năm, tảng đá nặng hơn chục tấn, nhưng nó chỉ được nâng đỡ bởi một bề mặt đá nhỏ một vài mét vuông, điều đó thật là tuyệt vời.

Và ở châu Phi xa xôi, cũng có nhiều tảng đá cân bằng kỳ lạ, chẳng hạn như tảng đá cân bằng cách thủ đô của Zimbabwe không xa, một số tảng đá khổng lồ được ghép lại với nhau để tạo thành một cấu trúc ổn định khéo léo. Zimbabwe thậm chí còn đặt viên đá này làm biểu tượng của đất nước, nó được in trên đồng tiền của Zimbabwe. Ngoài ra, “hòn đá thần kỳ” của Na Uy có thể nói là một thắng cảnh rất nổi tiếng, một hòn đá khổng lồ dường như từ trên trời bay xuống, bị kẹp giữa hai vách đá, không có bất kỳ điểm tựa nào bên dưới. Trông rất nguy hiểm, nhưng con người và động vật có thể tự do đi lại trên đó, rất ổn định.

Ngoài những tảng đá cân bằng trên, còn có nhiều tảng đá khác, chẳng hạn như tảng đá cân bằng bazan ở Canada, cao hàng chục mét và đứng trên bờ biển trong một thời gian dài. Và còn rất nhiều hòn đá cân bằng tương tự thu hút nhiều du khách đến tham quan.