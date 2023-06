Cá rồng 3,6 tỷ đồng có gì đắt ngang ô tô?

Tại giải vô địch cá rồng thế giới "Great Wall Cup" được Hiệp hội Nghề cá Trung Quốc tổ chức ở Quảng Châu mới đây, một con cá rồng được bán với giá 1,08 triệu nhân dân tệ (hơn 3,6 tỷ đồng). Ảnh: Chips Sự việc khiến cư dân mạng xôn xao. Có người cho rằng giá bán này tương đương lương của một nhân viên làm hàng chục năm hoặc bằng giá một căn nhà, thậm chí ngang cả siêu xe. Ảnh: Chips Trên thực tế, 3,6 tỷ chưa phải là mức giá của một con cá rồng. Năm 2018, từng có người bỏ ra 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng, đắt hơn siêu xe Lamborghini) để sở hữu con cá rồng bạch kim. Ảnh: Aquascape Guru Cá rồng thuộc họ cá xương nước ngọt, nguồn gốc chủ yếu từ châu Á nhưng có thể được tìm thấy ở cả Nam Mỹ và Australia. Ảnh: Getty Sở dĩ cá rồng có giá cao ngất ngưởng là bởi hình dáng sang trọng, quý phái. Thân cá rồng thuôn dài mảnh mai, vảy to lấp lánh hình đồng xu, gợn sóng như những con rồng. Ảnh: Getty Điểm khác biệt của loài cá rồng là sự thay đổi màu sắc từ khi cá còn nhỏ đến khi trưởng thành. Toàn bộ thân cá có màu đỏ sáng, lớp vảy trên toàn thân đều, óng ánh đẹp mắt. Ảnh: Getty Đặc biệt, cá rồng có thể dài đến 90 cm và sống tới 50 năm. Ảnh: Getty Một lý do nữa khiến cá rồng đắt là việc nhân giống rất khó khăn. Một số loài cá rồng thậm chí còn được liệt kê trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh đó, cá rồng còn được cho là đem lại may mắn, thịnh vượng cho chủ nhân. Ảnh: Getty Được bảo vệ bởi Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, cá rồng châu Á gần như cạn kiệt ngoài tự nhiên. Năm 1975, 183 quốc gia đã ký một hiệp ước phân loại nó là loài quý hiếm và cấm buôn bán quốc tế. Ngày nay, cá rồng không thể được đưa vào Mỹ một cách hợp pháp. Ảnh: Getty Với giá trị cao, cá rồng thường xuyên bị kẻ trộm "dòm ngó". Singapore - một trong những nơi có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới từng xảy ra 4 vụ trộm cá rồng chỉ trong một tuần. Ảnh: Lazada Video: Nuôi cá rồng, biểu tượng của giàu sang và may mắn. Nguồn: THDT

