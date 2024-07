Khung cảnh ma mị rùng rợn trong loạt công viên bỏ hoang

Ít ai biết rằng công viên bị bỏ hoang Joyland từng là công viên giải trí lớn nhất ở trung tâm Kansas, Mỹ. Nổi tiếng nhất là trò chơi tàu lượn siêu tốc bằng gỗ được nhiều khách tham quan ưa chuộng. (Ảnh: locojoe.com, IT) Công viên giải trí thuộc quyền sở hữu của một gia đình ở Wichita, Kansas, Mỹ. Vì một số vấn đề về tài chính nên công viên ngưng hoạt động trong 55 năm. Năm 2004, công viên Joyland chính đóng cửa vô thời hạn. Joyland dần trở thành công viên hoang vắng mang đến cảm giác ma mị, rùng rợn một cách khó tả. Công viên giải trí Prypiat ở Ukraine: Prypiat mở cửa vào ngày 27/4/1986. Đáng lẽ nó sẽ được mở cửa vào ngày 1/5 nhưng thảm họa Chernobyl đã xảy ra. Công viên này được cho là mở cửa trong vài giờ để giúp người dân giải trí trước khi có thông báo sơ tán khỏi thành phố. Mặc dù đến nay, bức xạ ở Prypiat được cho là cao đến mức nguy hiểm, nhiều người vẫn mạo hiểm vào đây để chụp ảnh. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, công viên bị bỏ hoang Pripyat trở nên bí ẩn, ma mị đến rợn người. Công viên Spreepark ở phía Đông Đức đi vào hoạt động từ năm 1969 nhưng đã phải đóng cửa vào năm 2001 do doanh thu giảm mạnh. Trong khoảng từ năm 2011-2014, công viên trở thành địa điểm tham quan tàn tích cho những người thích thú khám phá những nơi rùng rợn, bí ẩn với không khí lạnh lẽo, âm u nhưng cũng không kéo dài được lâu do một trận hỏa hoạn. Công viên Six Flags ở New Orleans, Mỹ: Năm 2000, khi mới mở, công viên này có tên là “Jazzland”. Công ty Six Flags đã mua lại nó vào năm 2002 và bổ sung các điểm tham quan nổi tiếng như Batman: The Ride. Năm 2005, cơn bão Katrina ập đến khiến công viên phải đóng cửa vĩnh viễn. Khung cảnh tiêu điều sau nhiều năm công viên hỏ hoang khiến người ta rùng mình. Công viên Okpo Land ở phía nam Hàn Quốc từng là một trong những khu vui chơi giải trí ngoài trời nổi tiếng của châu Á với nhiều trò chơi thú vị, vui nhộn, ngoạn mục và mạo hiểm. Tuy nhiên, vào năm 1990 và 1999, tại công viên này đã xảy ra tai nạn với chuyến tàu vịt, khiến cho hai người chết và nhiều người khác bị thương. Từ đó, công viên bị bỏ hoang đến ngày nay, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhiều người. Takakanonuma Greenland là “công viên ma ám” - một trong những công viên kỳ quái ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản). Công viên đóng cửa khi hoạt động vỏn vẹn trong 2 năm từ 1973-1975, sau đó tiếp tục mở cửa từ năm 1986 và đóng cửa hẳn vào năm 1999 bởi doanh thu không tốt. Sau khi bị bỏ hoang, công viên Takakanonuma Greenland luôn bị bao trùm bởi màn sương dày đặc, rêu phong phủ khắp nơi và các thiết bị cũng đã bị mục nát. >>> Mời độc giả xem thêm video: Khám phá công viên "không muỗi" hút khách

