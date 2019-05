Iran chất tên lửa lên tàu, thổi bùng nguy cơ chiến tranh với Mỹ

Lực lượng bán quân sự Iran bị phát hiện chất vũ khí lên các tàu nhỏ, giữa những lo ngại rằng Vệ binh cách mạng Iran sẽ dùng chúng để nhắm bắn các tàu hải quân Mỹ.

Thông tin tình báo bổ sung cho hay, các mối đe dọa với tàu thương mại và lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn có thể đánh quân Mỹ ở Iraq, sẽ diễn ra đồng thời, khiến Mỹ tin rằng một cuộc tấn công từ phía Iran là sắp xảy ra.

Theo một nguồn tin của Washington Times, Iran đã chuyển tên lửa tới những địa điểm mà căn cứ Mỹ nằm trong tầm với của nó.

Việc Mỹ cảnh báo về một mối đe dọa đáng tin chống lại lực lượng của nước này ở Trung Đông đã khiến căng thẳng trên toàn khu vực tăng cao. Các nước Ảrập gồm Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất và Iran khẳng định họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dù không mong muốn nó xảy ra.

Giữa lúc khủng hoảng leo thang ở Trung Đông, Ả rập Xê út đã trực tiếp đổ lỗi cho Iran ra lệnh tấn công đường ống dẫn dầu của nước này bằng máy bay không người lái hôm 14/5. Phiến quân Houthi được Iran h ậu thuẫn ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Ngày 16/5, ba nguồn tin an ninh nói với báo The New York Times rằng ảnh chụp tên lửa được đưa lên các con tàu ở Vịnh Pec-xich cho thấy dạng đe dọa mới từ Iran, khiến Mỹ phải sơ tán đại sứ quán.

Đội ngũ cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, đã coi mối đe dọa trên là đặc biệt nghiêm trọng nên đã yêu cầu rút toàn bộ những nhân viên sứ quán không cần thiết khỏi Iraq và việc này đã hoàn tất.