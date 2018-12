Giáo sư si tình trẻ dùng khí độc lấy mạng vợ, con trong xe

Cái chết nhiều bí ẩn

Khaw Kim Sun là giáo sư tại một trường đại học và đồng thời là bác sĩ gây mê tại một bệnh viện ở Hong Kong (Trung Quốc). Ông sống cùng vợ và 4 đứa con tại một khu phố yên tĩnh, hưng cuộc sống với vẻ bề ngoài êm đềm đã bị chấm dứt hoàn toàn.

Ngày 22/5/2015, trong khi giáo sư Khaw Kim Sun tới dự một sự kiện ở trường đại học nơi mình giảng dạy thì có người phát hiện thi thể vợ ông là bà Wong Siew Finger, 47 tuổi và con gái Lily Khaw Li Ling, 16 tuổi bên đường. Hai nạn nhân đã chết từ trước đó và nằm trong xe.

Quá trình điều tra bị rơi vào bế tắc. Tất cả các kiểm tra đều không phát hiện điều gì bất thường với chiếc xe hơi mà 2 mẹ con lái đi. Thậm chí, nhân viên điều tra đã mời nhân viên hãng xe hơi BMW để tiến hành các kiểm tra chuyên sâu.

Trong quá trình chờ kết quả từ hãng xe, các nhân viên điều tra đã phát hiện thêm manh mối quan trọng. Cảnh sát nhận thấy có một quả bóng yoga màu xám đã bị xì hơi nằm trong xe. Điều đáng nói là nút đóng của quả bóng đã biến mất. Tình tiết này dấy lên sự nghi ngờ đằng sau sự biến mất của chiếc nút ngăn quả bóng yoga bị xì hơi.

Để nhằm xác thực những gì nghi ngờ,. cảnh sát đã mua 2 quả bóng yoga tương tự để làm thí nghiệm. Cảnh sát nhận thấy quả bóng yoga có một nút để ngăn xì hơi nhưng quả bóng trong xe của bà Wong bị xì hơi do không có chiếc nút đó.

Quá trình điều tra được mở rộng, cảnh sát đã tiếp cận với một đồng nghiệp của ông Khaw, Người này từng gửi cho ông Khaw báo giá từ phía nhà cung cấp CO để biết giá loại khí này trước khi xảy ra sự việc. Khí CO là khí độc có thể gây chết người. Nhiều trường hợp phải nhập viện vì hít phải khí này khi sưởi than vào mùa đông.

Người đồng nghiệp mua khí CO theo yêu cầu của Khaw để tiến hành thí nghiệm trên thỏ. Người đồng nghiệp này nhớ lại, sau khi tiến hành thí nghiệm, Khaw bơm khí CO vào 2 quả bóng yoga rồi mang về nhà.

Sau khi phát hiện thi thể 2 nạn nhân, bác sĩ pháp y đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy 2 nạn nhân không có vết thương nào trên cơ thể. Ông dự đoán 2 mẹ con đã tử vong từ khoảng 12h45 đến 14h45'.

Điều đáng nói là qua khám nghiệm tử thi, các chuyên gia pháp y phát hiện mức độ khí CO là 50% trong máu, trong khi khí này ở mức 10% trong máu có thể gây chết người. Còn trong thi thể của cô con gái có tới 41% lượng khí CO trong máu.

Người giúp việc đến từ Indonesia của gia đình tiết lộ 2 vợ chồng Khaw và Wong không ngủ chung một phòng từ khi cô làm việc tại gia đình này. Nữ giúp việc này đảm nhận việc nấu đồ ăn cho 4 đứa con trong khi ông Khaw tự nấu đồ ăn cho mình.

Cũng theo người giúp việc, cặp vợ chồng này sở hữu 2 ô tô khác nhau. Trước khi xảy ra sự việc, nữ giúp việc không thấy bà chủ mang quả bóng yoga lên xe cùng bà và con gái.

Mối quan hệ với tình trẻ?

Vị giáo sư tàn nhẫn. Một động cơ khác cũng có thể khiến cho vị giáo sư sát hại vợ là ông ta có một mối quan hệ ngoài luồng. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, Khaw ngoại tình với một nữ sinh viên mà ông ta từng hướng dẫn. Theo SCMP, người vợ biết mối quan hệ này của chồng, chấp nhận nhưng không đồng ý ly hôn. Giữa vợ và ông Khaw chỉ là mối quan hệ ràng buộc ở mặt con cái mà thôi.



Ngày 11/9/2017, cảnh sát đã bắt giữ giáo sư Khaw để điều tra. Khaw phủ nhận việc bản thân dính líu đến cái chết của vợ con. Ông ta lý lẽ việc đưa khí CO về nhà chỉ là để diệt chuột. Vị giáo sư này còn cho rằng có thể con gái đã dùng khí CO để tự sát và gây nên cái chết cho người mẹ. Nhưng quan điểm này mâu thuẫn ở chỗ, bạn bè của nữ sinh miêu tả rằng, cô yêu đời và tràn đầy sức sống, không có cớ gì phải tự tử.

Luật sư bào chữa cho nghi phạm cho rằng thân chủ có bằng chứng ngoại phạm. Luật sư biện hộ quả bóng phải đặt trong xe trước khi vợ của nghi phạm lái xe đi. Trong khi, thân chủ của ông ta rời khỏi nhà để dự hội thảo ở trường đại học vào buổi trưa.

Phía công tố lập luận nếu quả bóng được đặt trong xe khoảng 1-2 tiếng trước khi khởi hành vẫn có thể khiến mức độ khí CO bên trong xe đủ giết người. Báo cáo điều tra cho thấy nồng độ khí CO trong xe lên tới 7.000 ppm, trong khi theo các tài liệu chỉ cần 1.600 ppm đã có thể khiến người ngồi trong xe chóng mặt sau 20 phút và tử vong trong 1 tiếng.

Nữ giúp việc người Indonesia đã tiết lộ thêm, ngoài việc cô không thấy bà chủ và con gái mang theo quả bóng yoga lên xe thì cô lại phát hiện ông chủ vào rồi ra khỏi bãi đỗ xe lúc 11h sáng. Đây có thể là lúc mà nghi phạm tìm cách đặt quả bóng lên ô tô của vợ.

Tháng 9/2018, nghi phạm đã bị kết án tù chung thân về tội giết vợ và con bằng khí độc. Bản thân những người xét xử tại phiên tòa cũng choáng với âm mưu tàn độc của người đàn ông có học vấn cao để thoát khỏi vợ mình.