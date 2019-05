Công bố kế hoạch từ chức: Tương lai chính trị bà May dần đến hồi kết

Tương lai chính trị của Thủ tướng Anh đang dần đi đến hồi kết khi bà May quyết định công bố kế hoạch từ chức vào đầu tháng 6/2019.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tiến hành phiên bỏ phiếu thứ 4 đối với thoả thuận Brexit vào đầu tháng 6/2019 rồi sẽ công bố kế hoạch lựa chọn lãnh đạo mới cho đảng Bảo thủ cầm quyền lên làm Thủ tướng.

Tương lai chính trị của nữ Thủ tướng May đang dần đi đến hồi kết. Sau phiên họp kín căng thẳng trong tối ngày 16/5, bà May đã thu xếp được một thoả thuận với các lãnh đạo đảng Bảo thủ, theo đó chính phủ của bà May sẽ đưa bản thoả thuận Brexit mà Anh đạt được với EU cuối tháng 11/2018 ra bỏ phiếu lần thứ 4 tại Hạ viện Anh.

Sau phiên bỏ phiếu, dự kiến sẽ tổ chức ngày 7/6, bất chấp kết quả ra sao, bà May sẽ công bố lịch trình bầu chọn lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ, tức người sẽ lên nắm giữ cương vị Thủ tướng Anh thay bà.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Đây được xem là canh bạc cuối cùng của bà May bởi trong 3 lần đưa ra bỏ phiếu trước đó, thoả thuận Brexit đều bị Hạ viện Anh bác bỏ. Bản thân bà May từng nhiều lần tuyên bố nếu Hạ viện Anh thông qua thoả thuận này, bà sẵn sàng đánh đổi bằng việc rời bỏ chiếc ghế Thủ tướng Anh.

Ngay sau khi lịch trình từ chức của bà May được công bố, một loạt các chính trị gia nổi bật của đảng Bảo thủ đã lên tiếng ứng cử vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ, trong đó có cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, người theo đường lối Brexit cứng rắn và là nhân vật chống đối mạnh mẽ nhất với bà May trong nội bộ đảng Bảo thủ.

Trong lúc này, tiến trình Brexit vẫn đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng. Các cuộc đàm phán giữa chính phủ của đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập nhằm tìm giải pháp thoả hiệp về Brexit đã diễn ra hơn 1 tháng qua mà không có bất cứ kết quả cụ thể nào đạt được.

Sức ép đối với hai đảng Bảo thủ và Công đảng càng lớn hơn khi thời hạn bầu cử châu Âu ngày 23/5 đang đến rất gần và nếu không có đột phá nào được đưa ra, Vương quốc Anh sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử bị xem là hoàn toàn vô nghĩa do Vương quốc Anh chắc chắn sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu trong thời gian tới.