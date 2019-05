Điều ít biết về bộ trưởng vừa bị Thủ tướng Anh sa thải

Ngày 1/5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã bị sa thải do có bằng chứng thuyết phục rằng ông phải chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia về sự liên quan của Tập đoàn Huawei với mạng 5G của Anh. Ảnh: CNN. " Thủ tướng Anh Theresa May đã yêu cầu ông Gavin Williamson rời chính phủ, do mất lòng tin vào năng lực phụng sự của ông trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng và thành viên của nội các", thông báo cho biết. Ảnh: BBC. Quyết định của Thủ tướng May bắt nguồn từ cách hành xử của ông Williamson xung quanh cuộc điều tra việc tiết lộ thông tin từ một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ảnh: DE. Chính phủ Anh cũng thông báo, bà Penny Mordaunt, Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay thế ông Williamson. Ảnh: Fox News. Ông Gavin Williamson sinh ngày 25/6/1976 tại Scarborough, là một chính trị gia thuộc Đảng Bảo thủ Anh. Ảnh: DW. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Williamson từng theo học tại trường Scarborough Sixth Form với chuyên ngành Chính trị-Kinh tế học. Ngoài ra, ông cũng lấy bằng cử nhân Khoa học Xã hội tại Đại học Bradford. Ảnh: PH. Ông Williamson là thành viên trong Quốc hội Anh từ năm 2010. Ảnh: TM. Ông từng làm việc trong chính phủ của Thủ tướng David Cameron với tư cách làm "trợ lý" của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Patrick McLoughlin, trước khi được bổ nhiệm làm "trợ lý" riêng của Thủ tướng vào tháng 10/2013. Ảnh: The Times. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 2/2017, ông Williamson giữ chức Chief Whip (trưởng ban tổ chức Hạ viện) dưới thời Thủ tướng Theresa May. Ông được cho là một đồng minh thân cận của bà May. Ảnh: Independent. Ngày 2/11/2019, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho tới khi bị sa thải vào ngày 1/5 vừa qua. Ảnh: Sputnik. Về đời tư, ông Williamson kết hôn với bà Joanne, một giáo viên tiểu học. Họ có hai người con gái là Annabel và Grace. Ảnh: BW. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: The Guardian)

Ngày 1/5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã bị sa thải do có bằng chứng thuyết phục rằng ông phải chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia về sự liên quan của Tập đoàn Huawei với mạng 5G của Anh. Ảnh: CNN. " Thủ tướng Anh Theresa May đã yêu cầu ông Gavin Williamson rời chính phủ, do mất lòng tin vào năng lực phụng sự của ông trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng và thành viên của nội các", thông báo cho biết. Ảnh: BBC. Quyết định của Thủ tướng May bắt nguồn từ cách hành xử của ông Williamson xung quanh cuộc điều tra việc tiết lộ thông tin từ một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ảnh: DE. Chính phủ Anh cũng thông báo, bà Penny Mordaunt, Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay thế ông Williamson. Ảnh: Fox News. Ông Gavin Williamson sinh ngày 25/6/1976 tại Scarborough, là một chính trị gia thuộc Đảng Bảo thủ Anh. Ảnh: DW. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Williamson từng theo học tại trường Scarborough Sixth Form với chuyên ngành Chính trị-Kinh tế học. Ngoài ra, ông cũng lấy bằng cử nhân Khoa học Xã hội tại Đại học Bradford. Ảnh: PH. Ông Williamson là thành viên trong Quốc hội Anh từ năm 2010. Ảnh: TM. Ông từng làm việc trong chính phủ của Thủ tướng David Cameron với tư cách làm "trợ lý" của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Patrick McLoughlin, trước khi được bổ nhiệm làm "trợ lý" riêng của Thủ tướng vào tháng 10/2013. Ảnh: The Times. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 2/2017, ông Williamson giữ chức Chief Whip (trưởng ban tổ chức Hạ viện) dưới thời Thủ tướng Theresa May . Ông được cho là một đồng minh thân cận của bà May. Ảnh: Independent. Ngày 2/11/2019, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho tới khi bị sa thải vào ngày 1/5 vừa qua. Ảnh: Sputnik. Về đời tư, ông Williamson kết hôn với bà Joanne, một giáo viên tiểu học. Họ có hai người con gái là Annabel và Grace. Ảnh: BW. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: The Guardian)