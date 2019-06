Chuyện tình đợi bạn trai đi tù 2 năm của đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Trong các đệ nhất phu nhân, bà Kim Jung-sook - vợ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In được mệnh danh là vị "Phu nhân vui vẻ". Dù không sở hữu nhan sắc xinh đẹp như nhiều đệ nhất phu nhân khác, nhưng bà Kim lại gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi tính cách vui vẻ, hòa đồng và thân thiện.



Ông Moon Jae In quen vợ mình khi học chung trường đại học. Cả hai người cùng theo học tại trường Đại học Kyung-hee,ông Moon là một nam sinh khoa Luật, còn bà Kim Jung Sook là một nữ sinh viên khoa Thanh nhạc.

Ông Moon Jae In quen vợ mình khi học chung trường đại học.

7 năm yêu xa, 2 năm vào tù và chuyện tình lãng mạn nhất Hàn Quốc

Thời đó, chàng trai Moon Jae In với vẻ ngoài thư sinh đầy lãng tử được mọi người ví với tài tử nổi tiếng nước Pháp Alain Delon. Mặc dù vậy, anh chàng "Alain Delon phiên bản Hàn Quốc" khi ấy vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của cô bạn cùng trường.

Mọi thứ thay đổi khi Moon Jae In tham gia vào một cuộc vận động biểu tình năm 1975. Do đứng ở ngay hàng đầu của đám đông nên khi chiếc xe quân dụng phun khí gas đàn áp, ông Moon đã hít phải khí độc ấy từ khoảng cách rất gần, chỉ khoảng 1m, và lập tức ngã gục. Đến khi mở mắt ra, đập vào mắt ông là gương mặt lo lắng của cô gái đang chăm sóc cho mình - Kim Jung Sook, đó chính là khoảnh khắc mà tình yêu đẹp như một bộ phim truyền hình Hàn Quốc của họ bắt đầu.

Tình yêu của họ đẹp như một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Không may, do đứng lên lãnh đạo cuộc biểu tình nên ông Moon Jae In đã bị chính quyền bắt giữ và nhận án phạt 2 năm tù với 10 tháng án treo. Trong suốt khoảng thời gian ngồi tù đầy khó khăn này, bà Kim vẫn thường xuyên tới thăm và hết mực quan tâm người yêu, và cách quan tâm, chăm sóc đầy dễ thương của cô sinh viên trẻ khi ấy khiến ông Moon Jae In mỉm cười khi nhớ lại.

Cách xa lại tiếp nối cách xa, sau khi ra tù, ông đã lại ngay lập tức lên đường nhập ngũ. Đến thăm người yêu, không như những người khác thường mang đồ ăn đến để tẩm bổ sức khoẻ, bà Jung Sool lại quyết định đem tặng người thương một bó hoa baby trắng, với mong muốn màu trắng thanh khiết ấy có thể làm dịu đi những nỗi khó khăn, mệt mỏi trong đời sống quân ngũ của ông.

Khi hồi tưởng lại quãng thời gian yêu nhau, bà Kim Jung Sook nói rằng đó là quãng thời gian hai người phải vượt qua rất nhiều rào cản địa lý, khi ông Moon bị bắt giam, thực hiện nghĩa vụ quân sự, hay khi ông lên chùa để tĩnh tâm học tập cho kỳ thi sát hạch Luật. Thế nhưng, vượt qua được thử thách yêu xa ấy, bà thấy tình cảm giữa mình và ông Moon không những không nhạt phai mà còn ngày càng mặn nồng.

Cái nắm tay kéo dài hơn 4 thập kỷ

Tình cảm của họ đã đơm hoa kết trái bằng một đám cưới vào năm 1981, sau 7 năm yêu nhau. Điều thú vị nhất là, người cầu hôn không phải là ông Moon Jae In, mà lại chính là bà Jung Sook.

Tổng thống kể lại, người bạn gái có cá tính mạnh mẽ của ông năm ấy đã đột ngột xuất hiện tại một buổi gặp gỡ giữa ông và bạn bè. Trước mặt biết bao nhiêu người chứng kiến khi đó, bà Kim hỏi một cách đanh thép: "Jae In, thế rốt cuộc ông có cưới tôi hay là không? Nói mau!". Vừa giật mình lại xấu hổ, ông Moon chỉ biết rụt rè đáp lại: "Được rồi...".

Bà Kim Jung Sook cũng là người vợ có đức hy sinh lớn và tôn trọng ước mơ, hoài bão của chồng. Bởi ông Moon Jae In theo đuổi sự nghiệp bảo vệ nhân quyền và luật lao động, nên số tiền ông kiếm được không nhiều như những luật sư khác.

Thế nhưng, chưa một lần bà Jung Sook bất mãn hay xấu hổ vì điều này, mà chỉ âm thầm thu vén gia đình sao cho khéo léo nhất bằng số tiền mà chồng đem về, với không một lời than vãn. Phu nhân Tổng thống chia sẻ, kể cả có cơ hội được chọn lại, bà vẫn sẽ chọn sống cùng ông Moon Jae In.

Thoáng chốc mấy chục năm trôi qua, giờ đây đôi vợ chồng trẻ năm ấy đã trở thành ông bà của những đứa cháu nhỏ. Thế nhưng, trong những sự kiện tranh cử của ông Moon Jae In, người ta vẫn thấy ánh mắt ấm áp họ dành cho nhau, trong khi nở nụ cười sung sướng, mãn nguyện.

Thoáng chốc mấy chục năm trôi qua, giờ đây đôi vợ chồng trẻ năm ấy đã trở thành ông bà của những đứa cháu nhỏ.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đong đầy tình yêu thương trong trẻo và đơn thuần như những đóa hoa baby trắng ngày nào. Cái nắm tay thật chặt của người đàn ông Busan khô khan với cô gái Seoul đáng yêu, giàu tình cảm kéo dài mãi hơn 4 thập kỷ, từ những năm tháng còn trên giảng đường cho đến tận chính trường.