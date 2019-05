Chia tay vì phát hiện bạn trai đã có vợ, cô gái gặp họa kinh hoàng

Theo truyền thông địa phương đưa tin, cô gái trẻ Lingling sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã quen biết và yêu anh He được 3 năm. Họ lần đầu gặp nhau vào năm 2016 thông qua lời giới thiệu của một người bạn và nhanh chóng yêu nhau vì thấy tính cách hợp.



Tuy nhiên thời gian gần đây, cô Lingling đã vô tình phát hiện ra mình bị bạn trai lừa dối. Thực chất, anh He đã từng làm đám cưới với một người phụ nữ khác. Tuy không đăng ký kết hôn với chính quyền nhưng anh He và vợ của mình đã có con với nhau. Trong suốt quãng thời gian yêu cô Lingling, anh He chưa một lần hé răng nói về chuyện này, khiến cô vô cùng tức giận và đau buồn.

Sau đó, Lingling đã tới nhà của anh He và yêu cầu chia tay vì không muốn kéo dài thêm chuyện tình không có kết quả này. Ngoài ra, trong 3 năm yêu nhau, anh He cũng nhiều lần vay tiền cô Lingling nên cô đã yêu cầu anh ta trả lại tiền cho mình. Tuy nhiên, anh He nhất quyết không đồng ý, đập vỡ điện thoại của bạn gái rồi bắt cóc cô đưa về quê nhà để giam cầm trong phòng.

Muốn chia tay với bạn trai nhưng không được, cô gái thậm chí còn bị giam giữ và đánh đập (Ảnh minh họa) Cô Lingling đã bị gã bạn trai giam cầm suốt nhiều ngày, bị đánh đập và thậm chí còn bị ép chụp ảnh khỏa thân. Lingling đã nhiều lần muốn trốn thoát nhưng không được, cuối cùng đành chịu bị bạo hành trong tuyệt vọng.



Mãi sau đó, anh trai của cô Lingling vì không thể liên lạc với em gái suốt nhiều ngày nên bắt đầu lo lắng. Nhớ ra rằng em gái mình thường xuyên nói chuyện với bạn trai, người anh trai mới gọi cho anh He để hỏi tình hình. Trước những lời đe dọa của người anh trai, anh He buộc phải nói ra rằng đang giam giữ cô Lingling ở quê nhà. Sau đó, anh của Lingling đã gọi điện cho cảnh sát nhờ giúp đỡ, giải cứu em gái.

Theo thông tin từ công tố viên, cô Lingling đã bị giam giữ trong nhà của anh He 5 ngày. Cô có cố gắng nhờ sự giúp đỡ của một người hàng xóm nhưng không được. Suốt thời gian đó, cô luôn lo sợ bị bạn trai đánh đập hoặc bị tung ảnh khỏa thân lên mạng.

Hiện tại, anh He đã bị bắt giữ với cáo buộc đe dọa, bạo hành và giam giữ bất hợp pháp. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra thêm vụ việc.