"Băng đảng" U70 cướp như phim gây chấn động dư luận

Dành 3 năm lên kế hoạch

Cứ vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần trong suốt 3 năm liền, 4 người đàn ông lớn tuổi lại gặp nhau bên những cốc bia tại quán rượu Castle, khu Islington, phía Bắc London. Nhưng họ đến đây không chỉ để nói chuyện phiếm về kế hoạch nghỉ hưu hay những căn bệnh của tuổi già.

Tất cả đều là những tên trộm lão luyện, với nhiều “thành tích” bất hảo. Họ bàn tính phi vụ táo tợn. Họ muốn cả thế giới biết đến và sẽ không bao giờ quên, một vụ đột nhập đỉnh cao trong sự nghiệp “trộm cắp” của họ. Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ, chi tiết và lấy cảm hứng từ cuốn sách về khám nghiệm hiện trường có tên “Forensics for Dummies” của Anh.

Cảnh sát nước Anh mô tả đây là vụ trộm lớn nhất từng được thực hiện tại nước Anh. Tất cả 4 cụ ông đều bị bắt giữ bao gồm: Brian Reader (76 tuổi), John Collins (75 tuổi), Terrence Perkins (67 tuổi) và Daniel Jones (60 tuổi). Cả 4 đều là những tên tội phạm cộm cán với nhiều thành tích bất hảo.

Trong đó, Brian Reader, 76 tuổi, kẻ cầm đầu băng nhóm và được những kẻ khác gọi là “sếp”. Năm 1983, sau khi một nhóm sáu tay súng đánh cắp vàng, tiền mặt và trang sức từ một nhà kho sân bay Heathrow, cơ quan công tố khẳng định Reader đã lập hội cùng một trùm tội phạm hạt Kent để giúp tẩu tán lượng vàng trị giá 40 triệu USD. Năm 1986, Reader lĩnh án chín năm tù giam vì tiêu thụ vàng do ăn cắp. Tay trộm này đã ở trong một cơ ngơi đồ sộ có giá ước tính 1,5 triệu USD.

Về phần Terrence Perkins từng bị tuyên phạt 22 năm tù giam vì tham gia vụ cướp khét tiếng khác cũng trong năm 1983. Khi đó, một nhóm cướp bịt mặt mang súng ngắn đã đánh cắp 7,5 triệu USD tiền mặt từ két sắt tại trụ sở Công ty Security Express - một công ty an ninh ở London.

“Bộ tứ” thực hiện vụ trộm ở Trung tâm Hatton Safe Deposit. Khi chi tiết về vụ trộm được tiết lộ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng tự hỏi làm sao bốn ông lão có thể đột nhập hầm chứa đồ quý giá được bảo vệ cẩn mật tại trung tâm London. Căn hầm được bao quanh bởi bê tông, hai lớp cổng sắt cùng hệ thống phát hiện chuyển động.



Tang vật vụ trộm được nhét đầy những thùng rác. Nếu không vì khoe khoang về chiến công, có lẽ họ đã không bị bắt. “Đây là là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử pháp lý nước Anh. Bốn kẻ chủ mưu này dù đã lớn tuổi nhưng có rất nhiều kinh nghiệm”, công tố viên Philip Evans tuyên bố trước tòa án Woolwich Crown.

Trộm…như phim hành động

Tối 2.4.2015, Reader cùng đồng bọn được một người đàn ông tóc đỏ có biệt danh “Basil” đón tại công ty Hatton Garden Safe Deposit. Cơ quan điều tra khẳng định, chính người này đã mở cửa thoát hiểm để băng trộm đột nhập. Tuy nhiên, Basil vẫn chưa bị nhận dạng và đang lẩn trốn.

Ngay khi vào được bên trong tòa nhà, nhóm trộm treo biển “thang máy hỏng” để đưa thang xuống tầng hầm, phá tung một rào chắn bằng kim loại. Tiếp theo, nhóm này tiến hành ngắt chuông báo động và ổ điện, vô hiệu hóa cổng sắt bảo vệ kho ký gửi tiền và trang sức.

Sau cùng, cả nhóm bắt đầu nhiệm vụ khó khăn và tốn thời gian nhất là khoan xuyên qua tường của căn hầm, vốn được gia cố bằng bê tông. Kỹ năng này họ đã luyện thành thục sau khi xem các đoạn video trên YouTube.

Vì khi mũi khoan xuyên thủng bức tường dày nửa mét, cả bọn bất ngờ khi tiếp tục chạm phải một lớp chắn kim loại khác. Sau nhiều giờ xoay xở, các thủ phạm vẫn không thể làm suy chuyển lớp kim loại được ốp kéo dài từ sàn lên trần nhà. Đến rạng sáng 3.4, cả nhóm “bộ tứ” đành xếp đồ nghề quay về.

Tối ngày 4.4, đúng sinh nhật lần thứ 67 của Perkins, nhóm trộm quay trở lại khi cả khu nhà đóng cửa nhân dịp ngày Phục sinh. Lần thứ hai này, những ông già có tiền án về trộm trang sức quý đem theo một số thiết bị mới.

Cả nhóm nhanh chóng đánh bật lớp bảo vệ cuối cùng, lục soát 73 két sắt cho toàn bộ trang sức, vàng, đá quý và tiền mặt vào 1 túi và 2 thùng rác lớn rồi rút êm qua cầu thang thoát hiểm. Lúc đó, Reader không có mặt để “ăn mừng chiến thắng” vì đã nhụt trí sau thất bại lần trước.

Phải đến 2 ngày sau, vụ trộm mới bị phát giác. Hình ảnh của các lỗ hổng khoan thông qua bức tường dày tràn trên các mặt báo gây chấn động dư luận Anh thời điểm ấy. Bên cạnh đó, tờ The Telegraph dẫn nhiều ý kiến chỉ trích sự thiếu trách nhiệm “không thể tưởng tượng” của Trung tâm Hatton Garden Safe Deposit, Khách hàng gửi ở két an toàn công kích cảnh sát và công ty ký gửi két an toàn, khi không ai đoái hoài tòa nhà gần cả tuần lễ, để cho bọn trộm tự do ra vào vì đã không bảo toàn được tài sản cho họ.

Bị bắt sau 45 ngày

Suốt nhiều ngày, băng trộm ăn mừng chiến tích mà không hay biết cảnh sát đang siết chặt vòng vây. Sau nhiều giờ kiểm tra băng ghi hình từ camera an ninh, gắn thiết bị nghe lén lên hai chiếc xe các nghi phạm sử dụng, cảnh sát đã nghe được những lời chúc tụng nhau của nhóm trộm.

“Chúng ta đã thực hiện một vụ trộm tiền mặt lớn nhất lịch sử”, tay trộm Jones ba hoa với đồng bọn về chiến tích huy hoàng. Trong khi Perkins nói rằng, “Ước gì đã chụp ảnh selfie trong hầm tiền”.

Sau vụ trộm, cả nhóm vẫn tiếp tục gặp nhau tại quán rượu Castle. Cảnh sát đã ghi hình tất cả thông qua camera bí mật và dùng kỹ thuật đọc chuyển động của môi để nắm bắt nội dung câu chuyện. Băng trộm đã tranh cãi về cách thức chia chác và rửa tiền. Cơ quan công tố cho biết Perkins nói muốn nấu chảy một phần số vàng được chia. Một số vàng và trang sức được nhóm này giấu tại nhà.

Ngày 19/5, tức 45 ngày sau vụ trộm, 200 cảnh sát ập vào khi Jones và Collins đang chuyển một số trang sức đánh cắp tới nhà con gái của Perkin. Cảnh sát đột kích thêm 12 địa điểm khác ở Bắc London và bắt giữ bảy nghi phạm. Tại nhà Reader, cảnh sát tìm thấy một thiết bị kiểm tra kim cương cùng một cuốn sách về chợ đen kim cương.

Tại nhà con gái của Perkin, cảnh sát phát hiện một lượng khổng lồ đá sapphire và kim cương. Một chiếc túi da màu nâu bên trong chứa đầy đồng hồ hàng hiệu cũng được tìm thấy. Một số vật dụng để nấu vàng cũng được phát hiện giấu trong một máy giặt.

Trung tâm Hatton Safe Deposit sau đó bị buộc phải đóng cửa. Chủ tòa nhà nơi công ty này đặt trụ sở muốn biến căn hầm thành bảo tàng về vụ trộm gây chấn động. Cơ quan cảnh sát hiện vẫn gặp khó khăn trong việc xác định hàng ngàn dây chuyền và đá quý có vẻ ngoài y hệt nhau mà họ thu giữ được.

Nhiều triệu bảng Anh tang vật vẫn chưa được tìm thấy và có khả năng một phần đã bị nấu chảy hoặc cất giấu trước vụ bắt giữ. Sau khi bị bắt, Jones đã chỉ cho công tố viên nơi mình giấu một trong những túi tang vật, bên dưới bia mộ một người họ hàng.

Ngày 4.2015, tại London đã diễn ra phiên xử vụ trộm lớn nhất nước Anh trong vòng nhiều năm qua với thủ phạm là 4 ông già tóc bạc phơ. “Bộ tứ” đã bị tuyên phạm tội âm mưu đánh cắp lượng vàng, trang sức, đá quý trị giá 30 triệu USD. Ước tính mức án tù cao nhất dành cho họ có thể lên tới 10 năm