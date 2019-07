Vì sao Triều Tiên thả tự do cho du học sinh Australia?

Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 4/7 nói trước quốc hội nước này rằng Alek Sigley đã được thả sau sự can thiệp của Thụy Điển, đại diện cho Australia ở Triều Tiên.



“Alek đã an toàn và khỏe mạnh”, ông Morrison nói về du học sinh 29 tuổi vừa được thả tự do. “Chúng tôi đã được thông báo rằng Triều Tiên đã thả cậu ta khỏi nhà tù. Cậu ấy đã an toàn rời khỏi nước này và tôi có thể xác nhận cậu ấy đã đến nơi an toàn”.

“Thay mặt cho chính phủ Australia, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới chính quyền Thụy Điển vì sự trợ giúp quý giá của họ nhằm thúc đẩy phóng thích cho Alek. Kết quả này chứng minh giá trị của những việc làm cụ thể ở hậu trường để giải quyết các vụ việc lãnh sự phức tạp và nhạy cảm trong quan hệ đối tác với các chính phủ khác”, South China Morning Post dẫn lời ông Morrison.

Alek Sigley (trái) tới sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 4/7. Ảnh: Kyodo. Trang tin tức chuyên về Triều Tiên NK News trước đó đưa tin Sigley đang ở Trung Quốc và trên đường tới Nhật Bản. Nguyên nhân sinh viên này bị bắt giữ vẫn chưa rõ.



Theo Guardian, Sigley dự kiến sẽ tới Tokyo - nơi vợ anh, Yuka Morinaga đang sinh sống, trong ngày 4/7. Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết cha của Sigley, một học giả chuyên về châu Á và từng làm việc tại Đại học Tây Australia, đã được thông tin về tình hình của con trai.

“Ông ấy cảm thấy rất nhẹ nhõm và biết ơn. Ông đề nghị tôi chuyển tải sự cảm kích tới những người đã trợ giúp gia đình họ”, bà Payne nói.

Trong tuyên bố đưa ra ngay sau phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Morrison cho hay giới chức Thụy Điển đã thông tin tới chính phủ Australia rằng họ đã gặp các quan chức Triều Tiên hôm 3/7 và thay mặt Australia nêu lên vấn đề Sigley biến mất.

Đặc phái viên của Thụy Điển tới Bình Nhưỡng hồi đầu tuần này. Theo lời bà Payne, phía Canberra đã đề nghị đặc phái viên này nêu trường hợp của Sigley lên chính phủ Triều Tiên.

Trước khi biến mất một cách khó hiểu, Sigley - du học sinh lấy bằng thạc sĩ về văn học Triều Tiên tại Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, được biết tới với những bức ảnh thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội về cuộc sống tại Triều Tiên .

Sigley mất tích tuần trước. Gia đình nói rằng không có tin tức gì về cậu từ ngày 25/6 khi mọi liên lạc với Sigley đột ngột bị cắt đứt.

Euan Graham, Giám đốc điều hành trung tâm La Trobe Asia thuộc Đại học La Trobe của Australia, nhận định vụ bắt giữ Sigley là một trường hợp lạ. Du học sinh này đã ở Bình Nhưỡng hơn một năm và học tại một trong những trường danh giá nhất nước. Anh cũng vô cùng thận trọng trong các thông điệp mình đăng tải.

"Sigley luôn cố gắng khắc họa một bức tranh Triều Tiên khá tích cực và tử tế", Graham nhận định.

*) Title do Kiến Thức biên tập lại