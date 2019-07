Bất ngờ những sự thật thú vị về Ngày Quốc khánh Mỹ 4/7

Theo sử gia Kenneth C. Davis, ngày 2/7 mới thực sự là Ngày Quốc khánh của nước Mỹ. Tuy nhiên, vào ngày 4/7/1776, Quốc hội Mỹ mới chấp thuận bản Tuyên ngôn Độc lập do Thomas Jefferson soạn thảo nên các hoạt động kỷ niệm về sau diễn ra vào ngày này. Ảnh: Youtube. Có 56 đại biểu đã ký vào bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ. Tuổi trung bình của những người đã ký vào Bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ là 45 tuổi, trong đó người trẻ nhất là Thomas Lynch đến từ Nam Carolina, và đại biểu nhiều tuổi nhất là Benjamin Franklin đến từ Pennsylvania. Ảnh: Wikipedia. Trung bình cứ trong 8 người thì có một người ký vào Tuyên ngôn Độc lập Mỹ theo học tại Đại học Harvard. Ảnh: MF. Hai người duy nhất ký vào bản tuyên ngôn và sau này trở thành Tổng thống Mỹ là John Adams và Thomas Jefferson. Ảnh: HH. Một điều trùng hợp kỳ lạ đó là, cựu Tổng thống John Adams, Thomas Jefferson và James Monroe đều qua đời vào ngày 4/7. Ảnh: Getty. Ông Calvin Coolidge là Tổng thống Mỹ duy nhất có ngày sinh là 4/7, tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: WH. Vào ngày 3/7/1781, Massachusetts trở thành bang đầu tiên công nhận 4/7 là ngày lễ chính thức. Ảnh: MC. Bắn pháo hoa là một phần trong hoạt động truyền thống kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ 4/7. Trong ngày này, người dân Mỹ cũng tiêu thụ hàng trăm triệu cái xúc xích. Ảnh: MF. Đoàn diễu hành ngắn nhất kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 diễn ra tại Aptos, bang California, chỉ kéo dài gần 1km. Ảnh: SF. Ăn cá hồi vào ngày 4/7 là một truyền thống ở New England. Ảnh: CP. Chuông Tự do, tọa lạc tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, được xem là một trong những biểu tượng của nền độc lập của nước Mỹ. Được biết, mãi cho đến những năm 1830, nó mới được gọi là Chuông Tự do, và có một vết nứt lớn trên chiếc chuông này. Ảnh: CBS. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump công du Anh (Nguồn: Daily Mail)

