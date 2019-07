Mưa lớn kỷ lục ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Trận mưa lớn nhất trong một thập kỷ qua vừa đổ xuống Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, hôm 2/7, khiến thành phố chìm trong cảnh lụt lội. Giao thông bị đình trệ và ít nhất 32 người được ghi nhận đã thiệt mạng, theo New York Times. Ảnh: AP. Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, gió mùa kèm theo mưa thường gây ra lũ lụt và sụt lún tại Mumbai, do các công trình xây dựng ở đây đều đã cũ và không được bảo trì tốt. Hệ thống cấp thoát nước cũng bị quá tải và lỗi thời. Ảnh: AFP. Do thời tiết xấu, khoảng 55 chuyến bay đã bị chuyển hướng khỏi Mumbai và 42 chuyến khác bị hủy. Sân bay quốc tế Mumbai phải tạm ngưng hoạt động đường băng chính do máy bay của hãng SpiceJet mất lái. Hiện các chuyến bay phải chuyển sang sử dụng đường băng thứ cấp. Ảnh: AP. Các công trình sụp đổ khiến nhiều người thiệt mạng. Ít nhất 18 người chết khi một bức tường đổ sập vào khu nhà ổ chuột giữa đêm, kéo theo lở đất. "Đây là sự cố cực kỳ đáng tiếc", S.N. Pradhan, Giám đốc của Lực lượng Cứu trợ Thiên tai Quốc gia, nói với Wall Street Journal. Ảnh: Reuters. Tai nạn tương tự cũng xảy ra tại trường học ở thành phố Thane và Pune, gần Mumbai, khiến 8 người lớn và một trẻ em 3 tuổi thiệt mạng. Khoảng 50 nhân viên cứu hộ được triển khai để giúp đỡ cư dân bị ảnh hưởng, theo ông Pradhan. Ảnh: Reuters. Gió mùa kèm theo mưa bắt đầu đổ bộ vào phía tây Ấn Độ từ ngày 2/7, trong khi phần còn lại của quốc gia này vẫn đang ngóng mưa. Ảnh: AFP. Lượng mưa ở Mumbai đạt mức kỷ lục trong một thập kỷ qua, ở mức gần 40 cm sau 24 giờ, theo Skymet Weather Services, công ty dự báo thời tiết tại Ấn Độ. Ảnh: AP. Praveen Pardeshi, ủy viên cơ quan dân sự thành phố, cho biết sau hai ngày, lượng mưa đạt ngưỡng 50 cm, cao nhất trong gần 10 năm qua. Ảnh: Reuters. Theo Twitter của ủy ban thành phố, khoảng 1.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực xung quanh con sông chính của Mumbai. Ảnh: Reuters. Các tuyến tàu hỏa, phương tiện giao thông chính của đa số người dân Ấn Độ, cũng bị trì hoãn hoặc hủy bỏ vì lũ lụt. Ảnh: AP. *) Title do Kiến Thức biên tập lại.

