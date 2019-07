Lũ lụt khủng khiếp ở Nhật Bản, hơn triệu người sơ tán

Theo The Sun, một triệu người đã được lệnh phải sơ tán do lũ lụt khủng khiếp ở Nhật Bản sau những trận mưa lớn kéo dài những ngày qua. (Nguồn ảnh: The Sun, Mirror) Một số khu vực trên đảo Kyushu, Nhật Bản, lượng mưa đo được trong tuần qua lên tới 100 cm. Tình trạng sạt lở đất cũng xảy ra, cuốn trôi ít nhất 2 chiếc ô tô. Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết, lượng mưa đo được tại một số khu vực vào tối 4/7 dự kiến là ít nhất 30 cm. NHK đưa tin, hơn 1 triệu người ở tỉnh Kagoshima và Miyazaki, phía nam đảo Kyushu, đã được lệnh sơ tán. "Tôi sống cạnh một con sông và tôi cảm thấy lo lắng khi nước dâng lên", một phụ nữ đang sống tại trung tâm sơ tán chia sẻ. Tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi người dân nên thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân, như sơ tán sớm. Thủ tướng Abe cũng chỉ thị lực lượng cứu hộ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Hồi năm ngoái, những trận mưa lớn đã gây ra sạt lở đất và lũ lụt ở Nhật Bản, khiến hơn 200 người thịêt mạng. Đây là thảm họa thời tiết tồi tệ nhất Nhật Bản trong 36 năm. Các nhà chức trách quan sát mực nước tại sông Wada. Một vụ lở đất xảy ra tại Kagushima, Nhật Bản. Đường phố Mashiki, Kumamoto, ngổn ngang sau trận mưa lũ. Mời độc giả xem thêm video: Lũ lụt, lở đất chôn vùi 40 người ở Trung Quốc (Nguồn: VTC14)

