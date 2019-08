Mỹ sẽ thả 2.500 phần tử IS trở về châu Âu?

Theo hãng tin RT, nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần lên tiếng không hài lòng trước thái độ chần chừ không cho phép hồi hương và khởi tố các tay súng thánh chiến châu Âu tại Trung Đông.



Ngày 1/8, Tổng thống Trump một lần nữa lên tiếng đe dọa cho phép hàng nghìn tên khủng bố cực đoan trở lại châu Âu. “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta bắt giữ hơn 10.000 tên – chúng ta có khoảng 2.500 tay súng IS muốn châu Âu nhận về… Nếu họ không nhận, chúng ta có lẽ sẽ phải trả tự do cho các tay súng đó”, Tổng thống Trump nói trước các phóng viên tại khuôn viên Nhà Trắng.

Phiến quân IS cùng phụ nữ, trẻ em bị bao vây tại làng Baghouz, tỉnh Deir Al Zor, Syria. Ảnh: Reuters. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump yêu cầu châu Âu “nhận lại” công dân nước mình đã tới Syria và Iraq gia nhập đội quân IS và các nhóm khủng bố khác. Trong lời đe dọa hồi tháng 2, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ đưa ra con số 800 – bằng 1/3 con số hiện giờ.



Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump cho biết các tay súng thánh chiến có khả năng sẽ “xâm nhập” vào châu Âu một khi quân Mỹ rút về sau khi đánh bại IS. Tháng 12/2018, Tổng thống Trump tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Syria, vì “lý do duy nhất” mà 2.000 binh sĩ Mỹ hiện diện tại quốc gia Trung Đông này là nhiệm vụ đánh bại IS .

Lời đe dọa của Tổng thống Trump không nhận được phản hồi lạc quan từ EU. Trong khi một số quốc gia đơn giản là bị bất ngờ thì Đức bày tỏ lo ngại về tính pháp lý đối với động thái này và Đan Mạch từ chối hoàn toàn.