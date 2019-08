Ứng viên Tổng thống Mỹ tranh luận "nảy lửa" trên sóng truyền hình

Tối 31/7 (giờ Mỹ, sáng 1/8 giờ Việt Nam), 10 ứng cử viên Tổng thống Mỹ còn lại của Đảng Dân chủ đã bước vào đêm tranh luận thứ hai của vòng 2 được phát sóng trực tiếp trên truyền hình tại thành phố Detroit, bang Michigan. (Nguồn ảnh: Reuters) Đêm tranh luận thứ hai này có sự tham gia của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris, nghị sĩ bang Colorado Michael Bennet, Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker, cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Julián Castro, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, Thượng nghị sĩ bang New York Kirsten Gillibrand, nghị sĩ bang Hawaii Tulsi Gabbard, Thống đốc bang Washington Jay Inslee và doanh nhân Andrew Yang. Được biết, hai ứng viên nổi bật của Đảng Dân chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden (trái) và Thượng nghị sĩ Harris đã tranh luận về vấn đề chăm sóc sức khỏe tối 31/7. Trong đó, ông Biden chỉ trích kế hoạch bảo hiểm y tế đắt đỏ và mơ hồ của bà Harris, còn bà Harris cho rằng kế hoạch của ông Biden sẽ bỏ qua khoảng 10 triệu người dân Mỹ. Tại buổi tranh luận, các ứng cử viên Đảng Dân chủ cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác như biến đổi khí hậu, nhập cư và nạn phân biệt chủng tộc,... Hiện tại, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được xem là ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Dân chủ, vẫn giữ vị trí đứng đầu trong cuộc đua. Theo kết quả cuộc thăm dò do Đại học Monmouth tiến hành công bố ngày 25/7, ông Joe Biden hiện đang dẫn đầu với 27 điểm cách biệt so với ứng cử viên theo sát ông là Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Thượng nghị sĩ Cory Booker và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi tranh luận tối 31/7. Thống đốc bang Washington Jay Inslee lắng nghe Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio phát biểu trong đêm tranh luận thứ hai của vòng 2 trước cuộc bầu cử sơ bộ nhằm giành tấm vé đại diện cho Đảng Dân chủ tham dự cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Từ trái sang: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thượng nghị sĩ Kamala Harris và doanh nhân Andrew Yang. Thống đốc bang Washington Jay Inslee tranh luận trên sóng truyền hình trực tiếp tối 31/7. Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand phát biểu trong khi Thượng nghị sĩ Michael Bennet lắng nghe. Trước đó, tối 30/7 (giờ địa phương), 10 ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ bao gồm nhà văn Marianne Williamson, Hạ nghị sỹ Tim Ryan, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cựu Hạ nghị sĩ Texas Beto O’Rourke, cựu Thống đốc Colorado John Hickenlooper, cựu Hạ nghị sĩ John Delaney và Thống đốc Montana Steve Bullock đã tham gia buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình trong vòng tranh luận thứ 2. Đêm đầu tiên trong vòng tranh luận thứ hai này hướng vào hai ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (phải) và ông Bernie Sanders. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn: VTC1)

