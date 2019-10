Mỹ rút quân khỏi miền Bắc Syria: Tổng thống Trump nói gì?

Ngày 7/10, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi một số khu vực tại Đông Bắc Syria, dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh Ankara chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công nhằm vào người Kurd tại Syria.



"Đã đến lúc Mỹ phải thoát khỏi những cuộc chiến tranh không có hồi kết này", Tổng thống Trump nói trước khi quyết định rút quân khỏi khu vực biên giới ở Đông Bắc Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.

"Nhiều năm trước, Mỹ dự định ở lại Syria trong 30 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã lún sâu vào cuộc chiến vô tận mà không có mục tiêu rõ ràng", ông Trump viết trên Twitter ngày 7/10 ngay khi binh sĩ Mỹ đóng quân ở Đông Bắc Syria được cho là rời khỏi căn cứ của họ.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ , người Kurd cùng chiến đấu (chống khủng bố) với Mỹ, nhưng họ được trả một lượng tiền lớn và trang thiết bị để làm như vậy. Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần 3 năm, và giờ đến lúc Mỹ rút khỏi cuộc chiến không có hồi kết này để đưa binh sĩ về nước.

Mời độc giả xem thêm video về đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: Ruptly)

"Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu, Syria, Iran, Iraq, Nga và người Kurd sẽ phải xem xét tình hình và tìm ra cách thức giải quyết những tay súng IS bị bắt tại Syria. Tất cả đều căm ghét IS. Chúng tôi sẽ 'nghiền nát' IS nếu chúng dám tới gần Mỹ", Tổng thống Donald Trump nói thêm.