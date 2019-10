Biểu tình bạo lực ở Hong Kong, Trung Quốc sẽ vào cuộc?

Ngày 6/10, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đóng tại quận Kowloon, Hong Kong, cảnh báo rằng họ có thể sẽ bắt giữ những người biểu tình chiếu tia laser vào doanh trại. (Nguồn ảnh: New York Times/Daily Mail). PLA đã giương cờ vàng với lời cảnh cáo được viết chữ lớn: “Các bạn đang vi phạm luật pháp. Các bạn có thể bị khởi tố”. Trong lúc vài trăm người biểu tình chiếu tia laser doanh trại của PLA tại Hong Kong, các binh sĩ trên nóc tòa nhà chiếu đèn lại và dùng ống nhòm, camera để theo dõi họ. Được biết, đây là lần đầu tiên binh sĩ Trung Quốc tại Hong Kong phản ứng với người biểu tình. Ảnh: Cảnh sát chống bạo động Hong Kong được triển khai trên đường phố. Hong Kong tiếp tục chìm trong khói lửa mù mịt tuần thứ 18, sau khi lần đầu tiên trong vòng 50 năm, quyền lực khẩn cấp được chính quyền đặc khu này sử dụng. Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã phải viện dẫn đến các quyền lực khẩn cấp để cấm người dân đeo khẩu trang, mặt nạ trong các cuộc tụ tập công cộng. "Bạo lực cực đoan cho thấy sự an toàn công cộng của Hong Kong đang bị đe dọa ở khắp nơi. Đó là lý do cụ thể khiến chúng tôi phải kích hoạt điều luật khẩn cấp ngày hôm qua và ban bố lệnh cấm đeo mặt nạ", bà Lam thông báo ngày 5/10. Theo Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (SCMP), ít nhất 13 người biểu tình bị bắt giữ sau khi luật cấm đeo mặt nạ khi tụ tập đông người nơi công cộng ở Hong Kong có hiệu lực từ 0 giờ ngày 5/10. Chính quyền Trung Quốc sau đó lên tiếng ủng hộ quyết định của bà Carrie Lâm trong việc ban hành lệnh cấm người biểu tình đeo mặt nạ, khẩu trang. Ảnh: Đường phố Hong Kong mù mịt khói lửa cuối tuần qua. Cuộc biểu tình ở Hong Kong đã kéo dài suốt 4 tháng và vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Phát ngôn viên của Văn phòng Vấn đề Hong Kong thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc nói rằng hỗn loạn tại Hong Kong đã đến mức nghiêm trọng và không thể tiếp diễn mãi. Một người đàn ông bị thương được đưa đi chữa trị. Người biểu tình phóng hỏa ở lối vào ga điện ngầm Mong Kok. Một số người biểu tình đeo mặt nạ tháo chạy trên đường phố Mong Kok. Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)

