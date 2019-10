Toàn cảnh vụ FBI thẩm vấn nữ nghị sĩ Nga tại Mỹ

Đại sứ quán Nga cho biết nữ nghị sĩ Inga Yumasheva đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thẩm vấn trong vòng một giờ khi bà tới một sân bay ở New York hôm 5/10. Ảnh: TR.



"Bà Yumasheva được đưa tới một phòng riêng và bị nhân viên FBI hỏi trong khoảng một giờ. Hơn nữa, bà ấy còn được đề nghị gặp nhân viên FBI tại một cuộc gặp khác, không chính thức để tiếp tục cuộc đối thoại", Đại sứ quán Nga tại Mỹ dẫn lời Đại sứ Anatoly Antonov. Ảnh: Sputnik.



Hiện dư luận chưa rõ nội dung cuộc thẩm vấn. Tuy nhiên, vụ việc này đã khiến Moscow nổi giận và yêu cầu một lời giải thích rõ ràng từ phía Washington. Đại sứ quán Nga đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: IK.



“Chúng tôi đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay. Đại sứ quán Nga đang chờ lời giải thích hợp lý”, ông Antonov cho biết hôm 6/10. Ảnh: MT.



Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin gọi vụ thẩm vấn bà Yumasheva là "hành vi thô lỗ". "Hành động của Mỹ lại là một bằng chứng vi phạm các cam kết quốc tế của họ", trích tuyên bố của Hạ viện Nga. Ảnh: The Times.



Được biết, bà Yumasheva là thành viên của Ủy ban Đối ngoại và là điều phối viên của nhóm nghị sĩ phụ trách liên hệ với Quốc hội Mỹ. Ảnh: Getty.



Theo RT, bà Yumasheva tới Mỹ để tham dự Diễn đàn Đối thoại Fort Ross tại California ngày 6/10. Ảnh: UT.



Được biết, mối quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng bởi nhiều vấn đề liên quan đến Syria, Ukraine, cho tới cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hồi tháng 9/2019, Washington từ chối cấp thị thực cho 10 thành viên phái đoàn Nga tới Mỹ dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Moscow cho rằng hành động này của Washington đã vi phạm các cam kết quốc tế. Ảnh: CR.



Trong những năm gần đây, nữ nghị sĩ Inga được cho là đã nỗ lực rất nhiều để phát triển và củng cố quan hệ Nga - Mỹ. Ảnh: PC. Mời độc giả xem thêm video về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ (Nguồn: VTC1)

