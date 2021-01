Khủng bố IS giao đấu ác liệt với HTS tại Syria

Theo Al Masdar News ngày 12/1, phiến quân HTS đã tấn công các căn cứ của tổ chức khủng bố IS gần thị trấn Salqib, dẫn đến thương vong cho nhóm IS.



"Ít nhất 3 chiến binh IS đã bị giết chết gần Salqin. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn và số thương vong có thể còn gia tăng", AMN đưa tin.

Cả phiến quân HTS và nhóm IS đều chiến đấu chống lại Quân đội chính phủ Syria. Tuy vậy, mâu thuẫn giữa hai nhóm thánh chiến này đã tồn tại nhiều năm.

Phiến quân HTS giao đấu ác liệt với khủng bố IS tại Syria. Ảnh: AMN.

Nhóm khủng bố IS nổi lên từ đầu năm 2014 sau khi "hoành hành" ở nhiều thành phố quan trọng tại Iraq, tiếp tục tấn công sang miền đông Syria và chiếm đóng nhiều khu vực.

Sau đó, lực lượng chính phủ Syria do Nga hỗ trợ và dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đã đánh bật tổ chức khủng bố IS khỏi các vùng lãnh thổ do nhóm này kiểm soát.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn video: AMN)