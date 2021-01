Chân dung Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vừa từ chức

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf (ảnh) đã đệ đơn từ chức và có hiệu lực từ lúc 23h59 (11h59 ngày 12/1 giờ Hà Nội), một quan chức thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, song không nêu lý do khiến Wolf quyết định rời nhiệm sở. Ảnh: Reuters. Được biết, ông Pete Gaynor, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, sẽ thay thế ông Chad Wolf làm Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: Reuters.Ông Chad Wolf trở thành quan chức nội các mới nhất rời chính quyền Tổng thống Trump sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: Getty. Ông Chad Wolf sinh năm 1976 tại Jackson, Mississippi, và lớn lên ở Plano, bang Texas. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử trường Đại học Southern Methodist. Ảnh: ABC News. Năm 2013, Chad Wolf lấy bằng Thạc sĩ của trường Đại học Villanova. Ảnh: TM. Chad Wolf từng làm việc cho các nghị sĩ Đảng Cộng hòa gồm Phil Gramm, Kay Bailey Hutchison, và sau đó là Chuck Hagel. Từ năm 2002 đến 2005, ông làm việc tại Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA). Ảnh: Reuters. Từ năm 2005 đến 2016, ông là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc cấp cao của công ty Wexler & Walker. Ảnh: AP. Hồi tháng 3/2017, Chad Wolf trở thành Chánh văn phòng TSA, đảm nhiệm chức vụ này trong 4 tháng, sau đó được bổ nhiệm là Phó Chánh văn phòng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Ảnh: Reuters. Năm 2018, Chad Wolf trở thành Chánh văn phòng DHS dưới thời Bộ trưởng Kirstjen Nielsen. Ảnh: AP. Ông Chad Wolf lãnh đạo văn phòng phụ trách kế hoạch, chính sách và chiến lược của Bộ An ninh Nội địa Mỹ trước khi trở thành quyền Bộ trưởng bộ này vào tháng 11/2019. Ảnh: AP. Về đời tư, ông Chad Wolf đã kết hôn với bà Hope Wolf. Họ có hai người con. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Những kỷ lục của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

