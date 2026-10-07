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Xã hội

Cháy kho chứa vỏ xe tại Đồng Nai, cột khói đen cao hàng chục mét

Nhà kho chứa vỏ xe tại TP. Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội vào sáng 7/10. Vụ cháy tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét gây náo loạn trong khu vực.

Ngày 7/10, UBND phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai thông tin: Các lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy xảy ra tại một kho chứa vỏ xe, ruột xe cũ trên địa bàn Khu phố 8. Vụ cháy không gây thương vong, thiệt hại đang được thống kê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực nhà kho phát hiện mùi khét, sau đó lửa bùng phát tại khu vực chứa vỏ xe nên hô hoán và sử dụng các phương tiện tại chỗ để tìm cách dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong kho chứa nhiều chất dễ cháy như vỏ xe, ruột xe cũ... nên đám cháy nhanh chóng phát triển mạnh, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Người dân ở cách hiện trường vài ki lô mét cũng có thể nhìn thấy cột khói.

Vụ cháy tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét giữa khu dân cư tại Tam Hiệp.
Vụ cháy tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét giữa khu dân cư tại Tam Hiệp.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP. Đồng Nai đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án khống chế ngọn lửa.

Theo cơ quan chức năng, diện tích khu vực xảy ra cháy khoảng hơn 600m². Đến khoảng 9h cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp xác nhận đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Văn Quân/ Tiền Phong
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#Cháy kho chứa vỏ xe #Đồng Nai #Chất dễ cháy #Cảnh sát PCCC #Vụ cháy

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