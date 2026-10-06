Một tuần sau mưa, nước vẫn ngập lênh láng trong khu dân cư ở TP HCM

Sau hơn một tuần mưa lớn liên tục, tại các hẻm của đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM nước ngập kéo dài khiến sinh hoạt người dân đảo lộn.
Từ sinh nhật đến các dịp kỷ niệm ngày cưới, Midu và Minh Đạt luôn đồng hành bên nhau.
Từ sinh nhật đến các dịp kỷ niệm ngày cưới, Midu và Minh Đạt luôn đồng hành bên nhau.
Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức lễ cưới ngày 6/10 sau thời gian công khai chuyện tình cảm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Chỉ 90 phút mở bán Ram 1500 Rumble Bee bản tiêu chuẩn, toàn bộ xe năm 2026 đã có chủ và thậm chí toàn bộ xe phân bổ đến hết tháng 3/2027 cũng được đặt cọc.
BMW M vừa đạt cột mốc 1 triệu xe, đánh dấu sự kiện này bằng chiếc BMW M3 màu sơn cam Fire Orange III lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Munich, Đức.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thìn có cơ hội mở rộng công việc, trong khi tuổi Mão, Dậu và Ngọ tránh quyết định vội vàng.
Lexus vừa cập nhật dòng SUV hạng sang LX của mình tại thị trường quê nhà Nhật Bản, đáng chú ý là hãng bổ sung thêm bản F Sport cho LX 600 và LX 700h.
Chưa đầy 6 tháng sau khi Mazda CX-5 2027 ra mắt tại Nhật Bản, hãng độ Autoexe đã giới thiệu hai bộ bodykit theo hai phong cách thể thao và địa hình đầy cá tính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/10/2026, Sư Tử nổi bật với năng lượng tự tin và sáng tạo, Kim Ngưu, Bọ Cạp cần thận trọng hơn trong chuyện tình cảm và tiền bạc.
Ngoài phuộc và phanh mới, Kawasaki Ninja 650 2027 còn tinh chỉnh hệ thống treo sau, đồng hồ màn hình màu TFT, khả năng kết nối với điện thoại thông minh.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận giao tranh trong thị trấn Dobropillia và hiện có một nhóm lớn quân Ukraine đang bị bao vây tại khu vực này.
Sau hơn một thập kỷ trải qua hàng loạt đợt độ chế từ Anh sang Mỹ, chiếc Land Rover Defender 1993 đã lột xác thành cỗ máy 6 bánh mạnh mẽ chinh phục mọi địa hình.
Trịnh Mỹ Anh giành giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Cô cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm, từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.
Hãng độ đến từ Nhật Bản - Novel Racing vừa ra mắt bộ bodykit cho Lexus GX550, tập trung cải thiện diện mạo với những chi tiết mang cảm hứng từ xe đua.
Chỉ có 50 chiếc Brabus 900 Rocket Cabrio độ từ Mercedes-AMG G63, sức mạnh đến từ cỗ máy V8 tăng áp kép đã được độ lại toàn diện với công suất tới 900 mã lực.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tý có chuyện tình cảm tiến triển, tuổi Tỵ, Dậu được vận khí hỗ trợ, tuổi Mùi thận trọng lời nói.
Cơn mưa kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường ở TP HCM bị ngập, người dân di chuyển khó khăn, phải “bơi” trên đường về nhà chiều Chủ Nhật.
Thương hiệu Jeep của Mỹ mới đẫy chính thức ra mắt biến thể của mẫu xe SUV Cherokee Trailhawk 2027 với thiết kế tập trung vào khả năng vận hành địa hình.
Sau dấu ấn trong âm nhạc, rapper Pháo liên tiếp thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.
Thương hiệu xe Đức vừa chính thức hé lộ những hình ảnh mới về BMW i3 M60 2027. Xe được xây dựng trên nền tảng kiến trúc chuyên dụng Neue Klasse hoàn toàn mới.
Đường Bờ Tây sông Nhuệ (Hà Nội), đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, đang xuất hiện nhiều điểm sụt lún, sạt lở về phía sông.