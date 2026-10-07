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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ 2 sân bay ở Ả Rập Xê Út bị tấn công

Riyadh cho hay 3 người bị thương trong các vụ tấn công mới nhất vào sân bay ở nước này kể từ khi cuộc giao tranh với lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út ngày 6/10 cho biết các sân bay ở thành phố Najran và Jizan của nước này đã bị tấn công hôm 5/10, gây hư hại cho cả 2 cơ sở và khiến 3 người bị thương.

Tuyên bố của Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út không nêu rõ ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng được đưa ra sau thông báo của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen rằng họ đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Ả Rập Xê Út.

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Lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố lực lượng này đã tấn công sân bay thứ 3 (của Ả Rập Xê Út) hôm 6/10. Hãng AP không thể xác nhận liệu lực lượng Houthi có bắn trúng sân bay quốc tế Abha hay không. Chính quyền Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, đang hỗ trợ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận trong cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi, ngày 6/10 cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía Khamis Mushait, một thành phố ở Tây Nam Ả Rập Xê Út, nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của nước này.

Trong diễn biến liên quan, cuộc giao tranh ở Yemen vẫn tiếp diễn. Một quan chức quân sự cấp cao của Yemen nói với AP rằng, lực lượng Houthi đang giao tranh quanh Dhubab, một thị trấn chiến lược ở Yemen mà Chính phủ Yemen trước đó tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lực lượng Houthi kiểm soát đảo chiến lược Mayun

Nguồn video: VTV
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Yemen giành lại một số khu vực trọng yếu từ Houthi

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AP dẫn lời quan chức Yemen cho biết quân đội và lực lượng đồng minh với Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Dhubab quan trọng nằm ngay phía bắc eo biển Bab el-Mandeb.

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Liên Hợp Quốc nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang tại Yemen

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Pakistan tuyên bố bảo vệ Ả Rập Xê Út trước Houthi

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Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Muhammad Asif từ chối cho biết liệu lực lượng Pakistan đã tham gia các cuộc không kích hay chưa. Tuy nhiên, ông nói rằng Pakistan sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho Ả Rập Xê Út theo một hiệp ước phòng thủ chung mới với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

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