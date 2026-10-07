Thông tin vụ 2 sân bay ở Ả Rập Xê Út bị tấn công

Riyadh cho hay 3 người bị thương trong các vụ tấn công mới nhất vào sân bay ở nước này kể từ khi cuộc giao tranh với lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út ngày 6/10 cho biết các sân bay ở thành phố Najran và Jizan của nước này đã bị tấn công hôm 5/10, gây hư hại cho cả 2 cơ sở và khiến 3 người bị thương.

Tuyên bố của Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út không nêu rõ ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng được đưa ra sau thông báo của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen rằng họ đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Ả Rập Xê Út.

Lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố lực lượng này đã tấn công sân bay thứ 3 (của Ả Rập Xê Út) hôm 6/10. Hãng AP không thể xác nhận liệu lực lượng Houthi có bắn trúng sân bay quốc tế Abha hay không. Chính quyền Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, đang hỗ trợ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận trong cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi, ngày 6/10 cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía Khamis Mushait, một thành phố ở Tây Nam Ả Rập Xê Út, nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của nước này.

Trong diễn biến liên quan, cuộc giao tranh ở Yemen vẫn tiếp diễn. Một quan chức quân sự cấp cao của Yemen nói với AP rằng, lực lượng Houthi đang giao tranh quanh Dhubab, một thị trấn chiến lược ở Yemen mà Chính phủ Yemen trước đó tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát.

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