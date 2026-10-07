Hơn 200 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng, cập nhật đến hết tháng 9

Hơn 200 cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cập nhật đến 30/9/2026.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), tính đến hết tháng 9/2026, có 239 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trong đó, có 210 cơ sở giáo dục đại học và 12 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn trong nước. Có 17 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Trong hệ thống kiểm định chất lượng chung, khối các trường đại học và học viện đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực sức khỏe tiếp tục duy trì uy tín đào tạo với nhiều cơ sở đạt chuẩn kiểm định chu kỳ mới và có kết quả đánh giá cao.

Bên cạnh các cơ sở đa ngành, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học chuyên đào tạo và tham gia đào tạo khối ngành sức khỏe đóng vai trò chủ lực cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. Nhiều cơ sở đào tạo trong số này đã hoàn thành chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ hai với kết quả điểm số đầy đủ trên bốn lĩnh vực gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.

17 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe bao gồm: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Trường Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên), Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

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Theo quy định của Bộ GD&ĐT, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục là 5 năm. Trước khi Giấy chứng nhận hết thời hạn, các cơ sở đào tạo cần chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đánh giá, lựa chọn tổ chức kiểm định theo quy định để tiếp tục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong chu kỳ tiếp theo.

Việc công khai danh sách nhằm cung cấp thông tin về kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, giúp người học, phụ huynh và xã hội có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn cơ sở đào tạo.