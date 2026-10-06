Thông tin về hiện tượng cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Liên quan hiện tượng cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh, cơ quan chuyên môn khẳng định, môi trường nước biển chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Ngày 6/10, tại Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III/2026, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kết quả phân tích các mẫu nước biển chưa phát hiện các dấu hiệu môi trường biển bị ô nhiễm.

Theo ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, từ ngày 29 đến 30/9, trên vùng ven biển một số địa phương trên địa bàn đã xuất hiện hiện tượng cá chết rải rác.

Cụ thể, hiện tượng cá chết rải rác được phát hiện tại 25 lồng nuôi cá bớp, cá mú... của người dân nuôi trên khu vực bờ biển phường Vũng Áng, với tổng thể tích bị ảnh hưởng là 612,15m3. Cá chết rải rác từ đầu tháng 9/2026, trung bình khoảng 5-7 con/ngày và chết tập trung nhiều từ chiều 28 đến sáng 29/9/2026.

Cũng trong thời gian trên, bà con ngư dân xã Thiên Cầm đã phát hiện thủy sản tự nhiên bị chết dạt vào bãi biển (cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ghẹ, ngao, mực...). Tại thời điểm kiểm tra, thủy sản chết dạt vào bờ chủ yếu là các loại thủy sản có kích cỡ nhỏ như cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ngao...

Ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh thông tin về hiện tượng cá chết rải rác trong thời gian qua.

Tại vùng biển các xã Yên Hòa, Cẩm Trung, ngư dân hoạt động khai thác gần bờ phản ánh có tình trạng một số cá có biểu hiện yếu, bơi lờ đờ, nổi trên mặt biển, cách bờ khoảng 10-15m...

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương liên quan tiến hành kiểm tra tại hiện trường, ghi nhận thông tin và lấy 4 mẫu nước biển và mẫu cá tại các khu vực liên quan gửi cơ quan chuyên môn kiểm tra, tổng hợp báo cáo, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương các biện pháp xử lý kịp thời.

Theo kết quả phân tích các mẫu nước biển cho thấy nhiệt độ, oxy hòa tan, pH, độ muối, độ kiềm, chất rắn lơ lửng, amoni, nitrit, photphat, cyanua, tổng phenol, sắt, cadimi, mangan, chì, thủy ngân, sunfua, asen, coliform, vibrio tổng số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển.

Từ kết quả trên, cơ quan chuyên môn khẳng định, môi trường nước biển chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh.

Đối với các thông số phân tích mẫu nước biển so sánh với TCVN 13951:2024 Tiêu chuẩn Quốc gia về nước nuôi trồng thủy sản - nước biển - yêu cầu chất lượng thì có thông số Vibrio tổng số vượt chuẩn, hàm lượng sunfua (S-) cao, tuy nhiên trong điều kiện môi trường nước biển (pH duy trì ổn định trong khoảng 7,6-8,2), sunfua chủ yếu tồn tại ở dạng ion (S-) hòa tan không gây độc với thủy sinh vật.

Sự gia tăng của Vibrio tổng số và sunfua có thể liên quan quá trình phân hủy chất hữu cơ và điều kiện môi trường cục bộ tại khu vực lấy mẫu, đặc biệt tại vùng nước gần bờ, khu vực tích tụ chất hữu cơ, tại thời điểm kiểm tra có thủy sản chết chưa được thu gom, xử lý, bốc mùi hôi thối. Đây cũng là nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích nêu trên.

Ngày 29/9, Chi cục Thủy sản đã thu các mẫu cá bớp (tại vùng nuôi lồng bè phường Vũng Áng) và mẫu cá tự nhiên (tại Thiên Cầm) gửi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam xét nghiệm.

Dự kiến, ngày 7/10, cơ quan chuyên môn sẽ công bố kết quả phân tích chuyên sâu về bệnh học/vi sinh để có kết luận về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết trên biển thời gian qua.