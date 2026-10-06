Thủ đoạn của Tuấn “Thần đèn” thu lời gần 100 tỷ từ khai thác khoáng sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA, Thanh Hóa (viết tắt là Công ty ALMA) và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”)

Trong số các bị can, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần đèn”, SN 1974, có 5 tiền án), thành viên góp vốn Công ty ALMA bị đề nghị truy tố về ba tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

12 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ ép doanh nghiệp bồi thường 3 tỷ chuyển sang khai thác đất để bán

Theo kết luận điều tra, tháng 10/2023, Công ty ALMA của Tuấn “Thần đèn” trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m3 với số tiền 3,34 tỷ đồng. Năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2.

Mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa) của Công ty ALMA nằm giáp mỏ đất của Công ty DHT do ông Đậu Văn Tuấn là Giám đốc và vợ chồng chị gái ông là bà Đậu Thị Hường, ông Hoàng Văn Thịnh cùng tham gia điều hành hoạt động.

Kết luận điều tra cho thấy, Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất xã Tượng Sơn trước. Đến tháng 6/2024, Công ty ALMA mới được cấp phép khai thác mỏ này. Trong quá trình hoạt động, Công ty DHT không khai thác sang phần đất của mỏ của Công ty ALMA.

Tuy nhiên, tháng 8/2024, Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo đàn em nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty DHT, đòi bồi thường tiền với lý do, trước đây Công ty DHT đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Trong các lần trao đổi, Tuấn “Thần đèn” nói với ông Thịnh nội dung: “Mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ” rồi tắt máy.

Ngày 22/8/2024, Tuấn “HD” cùng Long “Pheo”, Nguyễn Mạnh Cường và gần 10 người đi trên ba xe bán tải đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất bị sạt lở giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và mỏ của Công ty DHT; đồng thời bắt ông Thịnh phải nhận phần bị sạt lở này là do Công ty DHT khai thác của Công ty ALMA.

Quá trình đo đạc, Nguyễn Mạnh Cường còn mời đại diện chính quyền xã Tượng Sơn tham gia chứng kiến. Các bị can còn ép ông Thịnh phải ra UBND xã Tượng Sơn ký biên bản do Tuấn “HD” lập thể hiện nội dung: Công ty DHT khai thác sang mỏ của Công ty ALMA.

Khi đó, các đối tượng còn lại bên phía Công ty ALMA đứng ở ngoài sân UBND xã Tượng Sơn gây sức ép nên dù đang có đại diện chính quyền địa phương, ông Thịnh vẫn lo sợ nên phải làm theo ý của nhóm của Cường.

Sau khi ký biên bản, Nguyễn Mạnh Cường cùng đồng bọn nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp hoặc gọi điện thoại cho ông Thịnh gây sức ép, buộc ông phải trả số tiền ba tỷ đồng. Sau khi thương lượng, nhóm của Cường đồng ý giảm tiền xuống 700 triệu đồng.

Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Mạnh Cường và Tuấn “Thần đèn” nhận thấy, việc nhận tiền của Công ty DHT là sai nên đã chuyển sang phương án, Công ty ALMA sẽ khai thác đất trong phần mỏ của Công ty DHT.

Theo chỉ đạo của Tuấn “Thần đèn”, Công ty ALMA đã cho nhân viên tổ chức khai thác 96.544 m3 đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán. Do biết Tuấn “Thần đèn” là dân giang hồ tại Thanh Hóa nên Công ty DHT không dám ngăn cản. Sau đó, Công ty DHT đã tố cáo hành vi của Tuấn “Thần đèn” và đồng phạm đến các cơ quan chức năng.

Quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an còn làm rõ việc Tuấn “Thần Đèn” bị cáo buộc chỉ đạo một số người đe dọa, ép buộc nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp và người dân.

Đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp, thu lợi “khủng”

Tài liệu điều tra cho thấy, sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, Công ty ALMA đã khai thác vượt quy định hơn 169.231m³ ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m³ ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2024, Tuấn Thần Đèn và Trịnh Văn Tuấn (người cùng góp vốn tại Công ty ALMA) thống nhất sẽ thỏa thuận với khách hàng để xuất hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn thì không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán khối lượng khoáng sản và doanh thu bán khối lượng khoáng sản này.

Thời điểm đó, Nguyễn Xuân Long, Giám đốc Công ty ALMA và Nguyễn Mạnh Cường, trực tiếp quản lý, điều hành mỏ Tượng Sơn đã trao đổi, phổ biến lại chủ trương cho các nhân viên kế toán Công ty ALMA là Cao Quang Trung, Bùi Thị Thủy, Lương Đình Quân để triển khai thực hiện. Khi khách hàng liên hệ mua đất tại mỏ, Long, Cường, Quân và Trung sẽ trao đổi, thỏa thuận với khách hàng về số lượng đất mua bán, giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế.

Hằng ngày, Lê Ngọc Tùng (giám đốc mỏ) sẽ tập hợp các phiếu, bảng kê xuất vật liệu và chuyển số bán hàng về văn phòng Công ty ALMA. Tại đây, Thủy và Quân tập hợp thành bảng kê, theo dõi tổng khối lượng thực tế, số liệu công nợ của khách hàng (lưu trên USB), trong đó có các thông tin về tên khách hàng, số lượng đất bán cho từng khách hàng, đơn giá...Khi khách hàng cần lấy hóa đơn giá trị gia tăng thì đến văn phòng công ty để Quân hoàn thiện hợp đồng (trong đó ghi giá bán thấp hơn giá thực tế), biên bản nghiệm thu và các tài liệu liên quan để xuất hóa đơn.

Cơ quan điều tra làm rõ, đối với khoản tiền chênh lệch giữa giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế, khách hàng sẽ mang đến nhà mẹ Nguyễn Anh Tuấn để giao trực tiếp cho Quân. Tuấn Thần Đèn trực tiếp chỉ đạo Quân thực hiện quản lý, sử dụng số tiền này.

Kết quả điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dữ liệu điện tử trích xuất từ các USB của Bùi Thị Thuý, nhân viên kế toán Công ty ALMA cho thấy khối lượng đất khai thác thực tế của Công ty ALMA tại mỏ Tượng Sơn từ tháng 3/2025 đến hết tháng 4/2025 là 446.223 m3 đất; nhưng khối lượng kê khai với Cơ quan thuế chỉ là 197.740 m3 đất. Công ty ALMA đã để ngoài sổ sách hơn 78.000 m3 đất đá, không kê khai thuế, phí, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 826 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Tuấn Thần Đèn còn là chủ sở hữu, trực tiếp điều hành, quyết định mọi chủ trương, hoạt động và hưởng mọi lợi ích từ Công ty Thuận Lợi. Tháng 8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Công ty Thuận Lợi được khai thác khoáng sản tại xã Hợp Lý với tổng diện tích mỏ 6,3 ha.

Công ty này đã tổ chức khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại mỏ đất xã Hợp Lý từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025. Quá trình khai thác, Tuấn Thần Đèn chỉ đạo việc khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ (cả bề rộng và chiều sâu), khai thác vượt công suất, vượt trữ lượng theo giấy phép 1.063.985 m3 đất ở trạng thái tự nhiên, tương đương khoảng 1.372.540 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoảng tháng 3/4/2025, khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, nhóm cổ đông bị cáo buộc lo ngại sai phạm tại mỏ Tượng Sơn bị phát hiện nên thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần Công ty ALMA. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, trên thực tế Nguyễn Anh Tuấn và những người liên quan vẫn là các cổ đông thực sự và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp.

Tài sản bị thu giữ vụ Tuấn “Thần đèn” Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản gồm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gắn liền với đất của Tuấn “Thần đèn” và bị can này cũng nộp 14 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Tuấn “HD” cũng bị phong tỏa 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 9,17 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn “HD” còn nộp thêm 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trong vụ án, các bị can khác cũng nộp thêm hơn 6 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền khắc phục lên 28,3 tỷ đồng. Số tiền thu được đã vượt quá hậu quả của các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (14,4 tỷ đồng) và vi phạm kế toán (hơn 2,4 tỷ đồng).

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