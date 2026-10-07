Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Máy công trình hàng chục tấn đổ ập xuống đường tại TP HCM

Khối máy công trình hàng chục tấn đang lắp đặt tại công trường rạch Xuyên Tâm bất ngờ đổ ập ra đường. Rất may không ai bị thương nhưng giao thông bị gián đoạn.

Xuân Danh

Khoảng 16h15 chiều nay 6/10, người dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TP HCM) bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực công trường dự án rạch Xuyên Tâm. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện một khối thiết bị bằng sắt kích thước lớn đổ từ bên trong công trường, vắt ngang khu vực đường và vỉa hè.

kto-tl_anh-7401.jpg
Hiện trường sự cố khối sắt ngã từ công trình ra đường.

Phần đầu của thiết bị ngã sâu vào một con hẻm, trong khi thân máy nằm chắn một phần đường Bùi Hữu Nghĩa. Khối sắt nặng hàng chục tấn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng.

kto-tl_anh-1676.jpg
Khối sắt khổng lồ nằm chắn ngang đường

Theo người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra sự cố có tiếng động rất lớn, làm rung chuyển nhà cửa. May mắn lúc thiết bị đổ xuống không có người và phương tiện đi qua khu vực nên không xảy ra thương vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng đơn vị thi công có mặt, căng dây và phong tỏa khu vực, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn.

Thông tin tại hiện trường, thiết bị gặp sự cố là máy gia cố nền bằng công nghệ trộn sâu xi măng - đất (CDM), thuộc nhóm 8 máy mới được đưa đến công trường nhằm phục vụ việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Thời điểm xảy ra sự cố, máy đang trong quá trình lắp ráp và chưa đưa vào vận hành.

kto-tl_anh-3449.jpg
May mắn thời điểm khối sắt đổ ra đường không có người qua lại nên không gây thương vong...
kto-tl_anh-7065.jpg
Tuy nhiên giao thông qua khu vực bị gián đoạn do cơ quan chức năng phong toả để giải quyết sự cố.

Sự cố không gây thiệt hại về người, không làm hư hỏng tài sản của người dân. Tuy nhiên, việc thiết bị nằm chắn khu vực đường khiến giao thông qua đây bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng và nhà thầu huy động phương tiện chuyên dụng để cẩu kéo thiết bị vào bên trong công trường. Việc giải tỏa hiện trường được dự kiến hoàn tất trong chiều 6/10 để đảm bảo an toàn và khôi phục giao thông.

Đơn vị này cũng cho biết sẽ kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm của nhà thầu và các bên liên quan, đồng thời rà soát lại quy trình lắp đặt, vận hành thiết bị nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự.

Video khối sắt khổng lồ đổ ập ra đường ở TP HCM
#Rạch Xuyên Tâm #TPHCM #Tai nạn công trình #TP HCM #Thiết bị đổ sập #An toàn lao động

Bài liên quan

Xã hội

TPHCM: Sập cần cẩu ở công trình trọng điểm, giao thông hỗn loạn

(Kiến Thức) - Trong lúc đang hoạt động thi công tại nút giao thông Mỹ Thủy, chiếc cần cẩu nặng gần trăm tấn bất ngờ đổ sập khiến 1 nam công nhân bị thương.

Đến gần 10h sáng nay (30/9), lực lượng chức năng quận 2 (TP.HCM) cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành phong tỏa, giải quyết hiện trường sự cố sập xe cần cẩu xảy ra tại công trình thi công nút giao thông Mỹ Thủy (phường Cát Lái, quận 2).
TPHCM: Sap can cau o cong trinh trong diem, giao thong hon loan
Hiện trường sự cố cần cẩu nặng gần 100 tấn đổ sập ngay công trình nút giao thông Mỹ Thủy, quận 2, TP. HCM. 
TPHCM: Sap can cau o cong trinh trong diem, giao thong hon loan-Hinh-2
 Hiện trường bên trong công trình xây dựng nút giao thông trọng điểm TP.HCM sau khi xảy ra sự cố.
Thông tin ban đầu, khoảng 4h rạng sáng cùng ngay, chiếc cần cẩu mang BKS: 62LA - 0133, đang tiến hành cẩu bê tông tại công trình nói trên thì bất ngờ gặp sự cố khiến phương tiện đổ sập. Sự cố khiến trục cẩu dài khoảng 15m đổ sập, đè lên xe máy múc phía dưới; riêng phần máy cẩu bị lật ngang, đè sập rào chắn của công trình. Vụ tai nạn đã làm 1 nam công nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu.
TPHCM: Sap can cau o cong trinh trong diem, giao thong hon loan-Hinh-3
Khối cần cẩu nặng gần 100 tấn đổ sập làm 1 công nhân bị thương. 
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội phát hiện hàng chục tấn bánh kẹo giả mạo nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng bắt giữ gần 20 tấn hàng giả, xử lý Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, vụ án đang tiếp tục điều tra.

Ngày 6/10, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, ngày 18/9/2026, lực lượng chức năng kiểm tra đồng thời 05 địa điểm tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt (SN 1992) làm chủ; tạm giữ 2.175 thùng thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn, cùng nhiều nguyên liệu, bán thành phẩm, máy móc, bao bì, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.

Xem chi tiết

Xã hội

"Nữ quái" trốn truy nã ở nước ngoài về nước đầu thú

Sau một thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Hằng (Hưng Yên) đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 06/10, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hằng (SN: 1986, trú tại thôn Xuân Hoà, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) phạm tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài từ nước ngoài” về đầu thú.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Hằng có hành vi tổ chức cho các công dân Việt Nam trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép và đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài, gây khó khăn cho công tác truy bắt, xử lý.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới