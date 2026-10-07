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Xã hội

Xử phạt nam thanh niên ở Lào Cai đi xe máy lạng lách, đánh võng

Lực lượng CSGT Lào Cai đã xử phạt cả nam thanh niên và chủ phương tiện trong vụ xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 70.

Khánh Hoài

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lào Cai, cho biết đã lập biên bản xử phạt với B.V.T. (SN 2008, ở xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai), do có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe lạng lách, đánh võng và không có giấy phép lái xe. Với các vi phạm này, B.V.T. bị phạt 13 triệu đồng.

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Hai nam thanh niên vi phạm cùng chiếc xe máy tại cơ quan Công an.

Lực lượng CSGT còn lập biên bản xử phạt với chủ chiếc xe máy nêu trên số tiền 9 triệu đồng, do có hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Tổng mức tiền phạt đối với người điều khiển và chủ phương tiện là 22 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế xe máy chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 70. Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an xã Thượng Hà làm rõ người điều khiển phương tiện.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định xe máy biển kiểm soát 24Y1-251.xx, màu trắng bạc, do B.V.T. điều khiển; người ngồi phía sau xe là B.V.Tr. (SN 2008).

Tại cơ quan Công an, B.V.T thừa nhận đã điều khiển xe máy chở theo B.V.Th., sau khi hai người tham gia đánh bóng chuyền tại khu vực Điện Quan và đang trên đường trở về nhà.

Khi được cán bộ Công an cho xem lại đoạn video vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội, cả hai nam thanh niên cùng đại diện gia đình các em đều thừa nhận hành vi vi phạm. Đại diện gia đình 2 nam thanh niên đã nhận trách nhiệm, đồng thời cam kết tăng cường quản lý, giáo dục các em trong thời gian tới.

>>> Xem thêm video: CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt qua nước lũ. Nguồn: Cục CSGT.
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