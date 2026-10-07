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Xã hội

Khởi tố 21 bị can, thu giữ hơn 122.000 sản phẩm filler, botox

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và 21 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Bảo Ngân

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm đầu tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ…

Hoạt động trong thời gian dài, với phương thức tổ chức chặt chẽ, số lượng hàng hóa đặc biệt lớn, đường dây này bước đầu được xác định đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

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Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại TP Hà Nội và 1 địa điểm tại TP HCM, thu giữ 122.972 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Kết quả điều tra xác định, Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt (Hà Nội) và thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua các loại filler, botox, sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

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Tang vật cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Đức mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì. Đối với hàng bán thành phẩm, đối tượng mua vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, bao bì và các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường. Hàng hóa sau khi hoàn thiện được chuyển về nhiều kho, cơ sở trên địa bàn Hà Nội và TP HCM để bảo quản, phân phối.

Từ năm 2025 đến ngày 20/8, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, tương đương doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định; hàng hóa được lưu kho tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không đủ điều kiện bảo quản. Các đối tượng cũng không nhận được sự ủy quyền phân phối sản phẩm của các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso.

Ngày 4/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế đã ban hành Kết luận định giá tài sản số 05-KL/HĐĐGTSTXTTTHS, xác định tổng trị giá số hàng hóa thu giữ hơn 74 tỷ đồng.

Theo kết quả xác minh, xác định hành vi của các đối tượng là Buôn bán hàng cấm, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (bổ sung, sửa đổi năm 2017, năm 2025).

Ngày 7/9 và 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” (là thuốc, thiết bị y tế) phát hiện ngày 20/8 tại TP Hà Nội, TP HCM, đồng thời ra Quyết định khởi tố đối với 21 bị can.

Các bị can gồm: Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung và Lê Thiên Hoàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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