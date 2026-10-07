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Xã hội

Khởi tố đường dây môi giới mại dâm tại Tây Ninh do Vũ Anh Tuấn cầm đầu

Công an Tây Ninh bắt giữ Vũ Anh Tuấn môi giới mại dâm, bán thuốc kích thích, mở rộng điều tra nhóm hơn 2.200 người tham gia hoạt động trái phép.

Xuân Danh

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra đường dây môi giới mại dâm, chứa mại dâm và các hành vi liên quan đến người dưới 18 tuổi do Vũ Anh Tuấn (biệt danh Mèo Ú, 33 tuổi, quê Tây Ninh) cầm đầu.

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Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm mại dâm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhóm Telegram có tên “Tây Ninh ae” với hàng ngàn thành viên. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định nhóm này được sử dụng để kết nối người mua dâm với gái bán dâm nên lập chuyên án điều tra.

Sau thời gian theo dõi, cảnh sát xác định Tuấn là người điều hành nhóm. Lực lượng chức năng sau đó bắt quả tang Tuấn tại một khách sạn ở khu phố 11, phường Tân Ninh khi người này đang môi giới cho hai phụ nữ bán dâm cho hai khách nam.

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Tuấn bị bắt quả tang đến khách sạn môi giới việc mua bán dâm và bán thuốc kích thích cho khách mua dâm

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã thỏa thuận giá bán dâm 1,5 triệu đồng/người. Sau mỗi lần môi giới, Tuấn đưa cho gái bán dâm 700.000 đồng, thanh toán 300.000 đồng tiền phòng và giữ lại phần tiền còn lại để hưởng lợi. Ngoài việc môi giới, Tuấn còn bị cáo buộc bán thuốc kích thích cho khách mua dâm với giá 400.000 đồng/2 hộp.

Theo điều tra, trước tháng 4/2025, Tuấn làm nghề bán thuốc Tây và làm rẫy. Sau đó, người này chuyển sang môi giới mại dâm qua mạng xã hội. Tuấn lập nhóm “Tây Ninh ae”, thu hút khoảng 2.200 người bán dâm và mua dâm tham gia, qua đó làm nơi quảng cáo, kết nối các bên.

Để duy trì hoạt động, Tuấn phân quyền quản lý nhóm cho Liêu Văn Đồng (30 tuổi) và Trịnh Hoàng Long (32 tuổi). Hai người này có quyền kết nạp hoặc loại thành viên khỏi nhóm, đồng thời tham gia môi giới, chăn dắt gái mại dâm.

Cơ quan điều tra xác định Đồng và Long còn chụp hình người bán dâm, đăng lên các trang web mại dâm để quảng bá, tìm kiếm khách mua dâm. Vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và các hành vi vi phạm trong đường dây.

#Mại dâm #Tây Ninh #Mại dâm Tây Ninh #Đường dây môi giới mại dâm #Vũ Anh Tuấn #Mạng xã hội mại dâm

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