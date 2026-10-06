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Xã hội

Phú Thọ bắt giữ người lái ô tô rời hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Lê Quang Kh gây tai nạn rồi bỏ trốn, lực lượng chức năng truy tìm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hinh

Ngày 6/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa làm rõ người lái xe ô tô liên quan vụ tai nạn tại phường Phong Châu rồi rời khỏi hiện trường.

Rạng sáng 3/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tổ dân phố Hà Thạch, phường Phong Châu, giữa một xe mô tô và một phương tiện nghi là ô tô.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện còn lại đã rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai các tổ công tác xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

Đến 1h00 ngày 4/10, lực lượng chức năng xác định Lê Quang Kh (SN 1985, trú tại phường Phong Châu) là người điều khiển ô tô BKS 19A-740.xx liên quan đến vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, Kh đã rời địa bàn, đưa phương tiện đến phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang để sửa chữa. Tối cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được vị trí của Kh và phương tiện liên quan.

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Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Kh thừa nhận là người điều khiển ô tô liên quan đến vụ tai nạn và đã rời khỏi hiện trường. Người này cũng khai nhận sau khi gây tai nạn đã điều khiển phương tiện di chuyển qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh sự ghi nhận của camera.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn, hoặc người liên quan đến vụ tai nạn, có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau:

Dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường;

Hỗ trợ người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở y tế hoặc UBND nơi gần nhất;

Ở lại hiện trường cho đến khi công an đến, trừ trường hợp phải đưa người bị nạn đi cấp cứu, bản thân bị thương cần cấp cứu, hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Trong các trường hợp này, người liên quan phải đến trình báo ngay với cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất;

Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và các dữ liệu liên quan đến vụ tai nạn cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Gia tăng nhu cầu mua ghế trẻ em trên ô tô (nguồn: VTV)

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