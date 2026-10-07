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Xã hội

Dự báo thời tiết 7/10/2026: Miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm

Dự báo thời tiết ngày 7/10/2026, miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm, nền nhiệt tăng nhẹ. Trung Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài, tâm điểm là Huế và Đà Nẵng.

Theo Bảo Anh/ Vietnamnet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu dần, ngày 7/10, miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/10, không mưa, trời nắng với nhiệt độ cao nhất tăng so với hôm qua khoảng 2 độ, ở mức 29-31 độ.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

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Miền Trung hứng đợt mưa lớn, tâm điểm Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Hồ Giáp

Ngày và đêm 8/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Tiếp đó, ngày và đêm 9/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng TP Huế và TP Đà Nẵng cấp 2.

Ngoài ra, ngày và đêm 7/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế) có mưa, mưa vừa và giông, riêng TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

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