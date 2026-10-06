Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội phát hiện hàng chục tấn bánh kẹo giả mạo nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng bắt giữ gần 20 tấn hàng giả, xử lý Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, vụ án đang tiếp tục điều tra.

Bình Nguyên

Ngày 6/10, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, ngày 18/9/2026, lực lượng chức năng kiểm tra đồng thời 05 địa điểm tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt (SN 1992) làm chủ; tạm giữ 2.175 thùng thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn, cùng nhiều nguyên liệu, bán thành phẩm, máy móc, bao bì, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.

1.jpg
Đối tượng Nguyễn Quang Đạt (đeo khẩu trang). Ảnh Công an TP Hà Nội

Kết quả xác minh cho thấy, Đạt thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn, đưa về phân loại, đóng gói và sử dụng bao bì, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia..., trong khi thực tế được thu mua và đóng gói tại Việt Nam.Tổng số hàng hóa thành phẩm liên quan khoảng 19,3 tấn, trị giá hơn 1,12 tỷ đồng.

834768058-1126261463244737-5054603106845144331-n.jpg
Tang vật bị phát hiện. Ảnh Công an TP Hà Nội

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mời độc giả xem video Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán TPCN giả (Nguồn VTV1)
#Hà Nội #thu giữ #hàng giả #thực phẩm #bánh kẹo

Bài liên quan

Xã hội

Công ty Nhật Minh Food “hô biến” dầu ăn gia súc dùng cho người: “Mất” đạo đức, trục lợi 8.200 tỷ đồng… có bảo kê không trong sáng?

"Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food bán dầu ăn Ofood trong suốt nhiều năm, doanh thu của các doanh nghiệp trong đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả lên đến 8.200 tỷ, rõ ràng có sự buông lỏng của các cơ quan quản lý. Thậm chí, không loại trừ khả năng có sự chống lưng, nâng đỡ không trong sáng của tổ chức, cá nhân", Đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp khi trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống đều cho rằng, đó không chỉ là sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm mà còn là tội ác. Đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến tiêu thụ.

0.jpg
Dầu Ofood được bán cho người dùng. Ảnh: VTV
Xem chi tiết

Nhìn thẳng - Nói thật

Biến dầu ăn cho vật nuôi thành dầu ăn của người: Tội ác!

Biến dầu ăn cho gia súc thành dầu ăn cho người sau đó đưa vào các công ty sản xuất thực phẩm thực sự là một tội ác, cần phải nghiêm trị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra tại nhà máy của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food tại Khu công nghiệp Phố Nối A (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2025, Nhật Minh Food đã sản xuất các loại dầu thực vật tinh luyện gắn nhãn hiệu Ofood Cookinh Oil; dầu đậu nành gắn nhãn hiệu Ofood là hàng kém chất lượng, hàng giả rồi phân phối các sản phẩm này đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới