Hà Nội giảm số ca sốt xuất huyết nhưng vẫn còn ổ dịch mới

Hà Nội ghi nhận gần 4.000 ca sốt xuất huyết năm 2026, với nhiều ổ dịch mới, ngành y tế đẩy mạnh phòng chống và vệ sinh môi trường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 25/9 đến ngày 2/10), toàn thành phố ghi nhận 350 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã; trong đó có Hồng Vân, Chương Mỹ, Hà Đông, Dân Hòa, Thanh Oai, Đại Mỗ..., giảm 40 trường hợp so với tuần trước (390 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 3.946 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 119 phường, xã, số mắc giảm 2.731 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (6.677 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (18.867 mắc).

Ghi nhận 15 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Hưng Đạo, Thanh Oai, Chương Mỹ, Dương Nội, Đại Mỗ, Hà Đông, Hoàng Mai, Láng, Ngọc Hồi, Phú Diễn, Phúc Lộc, Quốc Oai, Việt Hưng. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 177 ổ dịch, hiện còn 35 ổ dịch đang hoạt động.

Người dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực nhà ở để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết/ Nguồn CDC Hà Nội

Hà Nội ghi nhận 269 trường hợp mắc tay chân miệng tại 94 phường, xã; trong đó có Từ Liêm, Kiến Hưng, Tây Mỗ, Hà Đông, Phú Diễn... Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 5.727 trường hợp mắc, bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 3 ổ dịch tại Cổ Đô, Đông Anh, Quảng Oai; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 95 ổ dịch, 6 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch dại trên chó tại xã Đoài Phương, chó mua không rõ nguồn gốc, nuôi được 2 tháng, có biểu hiện nghi dại sau đó cắn 1 người, 4 người phơi nhiễm, tất cả đã điều trị dự phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 9 ổ dịch dại trên chó tại Đoài Phương, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Thạch Thất, Kiều Phú, Yên Xuân; tất cả người phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng. CDC Hà Nội nhận định, trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các ổ dịch dại trên động vật, đồng thời người dân có thể mắc bệnh nếu không chủ động đi tư vấn điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn.

Ghi nhận 6 trường hợp mắc sởi tại 6 phường, xã; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 406 trường hợp mắc tại 112 phường, xã.

5 trường hợp mắc COVID-19 tại 4 phường, xã; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 1.660 trường hợp tại 122 phường, xã.

Trong tuần CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát công tác điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại trên chó tại xã Đoài Phương ngày 30/9/2026. Giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường, xã gồm: Kiều Phú, Hà Đông, Từ Liêm, Dương Nội, Chương Mỹ, Thường Tín, Yên Lãng, Hoàng Mai, Phương Liệt, Bồ Đề, Tam Hưng, Hoà Xá, Việt Hưng.

Tuần tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sẽ triển khai giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 20 xã, phường trên địa bàn, đồng thời theo dõi sát các khu vực có ca bệnh và ổ dịch tay chân miệng. Trước tình hình dịch bệnh mùa Thu - Đông diễn biến phức tạp, các trạm y tế cơ sở được yêu cầu chủ động tham mưu tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi trong giai đoạn cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11. Song song đó, ngành y tế tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh tại cộng đồng, cơ sở y tế và hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm, đặc biệt phối hợp với các trường mầm non, mẫu giáo để khử khuẩn phòng dịch tay chân miệng. Y tế Thủ đô cũng phối hợp chặt chẽ với ngành thú y theo dõi dịch bệnh trên động vật để ngăn ngừa nguy cơ lây sang người. Đồng thời, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm cung cấp thông tin kịp thời về các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19, qua đó khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc xin đầy đủ và đúng lịch.