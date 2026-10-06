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Xã hội

Hà Nội giảm số ca sốt xuất huyết nhưng vẫn còn ổ dịch mới

Hà Nội ghi nhận gần 4.000 ca sốt xuất huyết năm 2026, với nhiều ổ dịch mới, ngành y tế đẩy mạnh phòng chống và vệ sinh môi trường.

Bình Nguyên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 25/9 đến ngày 2/10), toàn thành phố ghi nhận 350 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã; trong đó có Hồng Vân, Chương Mỹ, Hà Đông, Dân Hòa, Thanh Oai, Đại Mỗ..., giảm 40 trường hợp so với tuần trước (390 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 3.946 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 119 phường, xã, số mắc giảm 2.731 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (6.677 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (18.867 mắc).

Ghi nhận 15 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Hưng Đạo, Thanh Oai, Chương Mỹ, Dương Nội, Đại Mỗ, Hà Đông, Hoàng Mai, Láng, Ngọc Hồi, Phú Diễn, Phúc Lộc, Quốc Oai, Việt Hưng. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 177 ổ dịch, hiện còn 35 ổ dịch đang hoạt động.

Người dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực nhà ở để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết/ Nguồn CDC Hà Nội

Người dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực nhà ở để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết/ Nguồn CDC Hà Nội

Hà Nội ghi nhận 269 trường hợp mắc tay chân miệng tại 94 phường, xã; trong đó có Từ Liêm, Kiến Hưng, Tây Mỗ, Hà Đông, Phú Diễn... Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 5.727 trường hợp mắc, bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 3 ổ dịch tại Cổ Đô, Đông Anh, Quảng Oai; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 95 ổ dịch, 6 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch dại trên chó tại xã Đoài Phương, chó mua không rõ nguồn gốc, nuôi được 2 tháng, có biểu hiện nghi dại sau đó cắn 1 người, 4 người phơi nhiễm, tất cả đã điều trị dự phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 9 ổ dịch dại trên chó tại Đoài Phương, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Thạch Thất, Kiều Phú, Yên Xuân; tất cả người phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng. CDC Hà Nội nhận định, trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các ổ dịch dại trên động vật, đồng thời người dân có thể mắc bệnh nếu không chủ động đi tư vấn điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn.

Ghi nhận 6 trường hợp mắc sởi tại 6 phường, xã; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 406 trường hợp mắc tại 112 phường, xã.

5 trường hợp mắc COVID-19 tại 4 phường, xã; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 1.660 trường hợp tại 122 phường, xã.

Trong tuần CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát công tác điều tra, xử lý ổ dịch bệnh dại trên chó tại xã Đoài Phương ngày 30/9/2026. Giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường, xã gồm: Kiều Phú, Hà Đông, Từ Liêm, Dương Nội, Chương Mỹ, Thường Tín, Yên Lãng, Hoàng Mai, Phương Liệt, Bồ Đề, Tam Hưng, Hoà Xá, Việt Hưng.

Tuần tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sẽ triển khai giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 20 xã, phường trên địa bàn, đồng thời theo dõi sát các khu vực có ca bệnh và ổ dịch tay chân miệng. Trước tình hình dịch bệnh mùa Thu - Đông diễn biến phức tạp, các trạm y tế cơ sở được yêu cầu chủ động tham mưu tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi trong giai đoạn cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11. Song song đó, ngành y tế tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh tại cộng đồng, cơ sở y tế và hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm, đặc biệt phối hợp với các trường mầm non, mẫu giáo để khử khuẩn phòng dịch tay chân miệng. Y tế Thủ đô cũng phối hợp chặt chẽ với ngành thú y theo dõi dịch bệnh trên động vật để ngăn ngừa nguy cơ lây sang người. Đồng thời, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm cung cấp thông tin kịp thời về các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19, qua đó khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc xin đầy đủ và đúng lịch.

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#sốt xuất huyết #ổ dịch mới #Sốt xuất huyết Hà Nội #Ổ dịch bệnh #Bệnh truyền nhiễm #Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Việt Nam nỗ lực giảm tử vong do bệnh dại đến năm 2030

Từ đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, quản lý chó, mèo để đạt mục tiêu không còn người chết vì bệnh này.

Theo số liệu công bố của Bộ Y tế, giai đoạn 2022-2025, Việt Nam ghi nhận trung bình 77 người tử vong vì bệnh dại mỗi năm. 9 tháng đầu năm nay, cả nước có 54 người tử vong do dại. Khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm do chó mèo cắn, với chi phí vaccine ước tính hơn 300 tỷ đồng mỗi năm.

Trong 4 năm từ 2022 đến 2025, cả nước ghi nhận 323 người tử vong do bệnh dại, bình quân 80,75 người/năm, cao hơn 8,8% so với mức bình quân 74,2 người/năm của giai đoạn 2017-2021.

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Hà Nội ghi nhận 349 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã

Hà Nội ghi nhận 349 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động phòng chống và truyền thông cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11/9 đến ngày 18/9), toàn thành phố ghi nhận 349 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã; trong đó có Hà Đông, Dân Hòa, Hồng Vân, Từ Liêm, An Khánh, Bình Minh..., giảm 10 trường hợp so với tuần trước (359 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 3.206 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 118 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc giảm 1.670 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (4.876 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (13.897 mắc).

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Ảnh CDC Hà Nội

Trong tuần ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Chương Mỹ, Dương Nội, Gia Lâm, Hà Đông, Hoàng Mai, Khương Đình, Láng, Ô Diên, Phù Đổng, Phượng Dực, Tam Hưng, Tây Mỗ, Thượng Phúc; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 138 ổ dịch, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ghi nhận 139 trường hợp mắc tay chân miệng tại 74 phường, xã; trong đó có Tây Mỗ, Hà Đông, Yên Hòa, Đại Mỗ, Kiến Hưng..., giảm 66 trường hợp so với tuần trước (205 trường hợp). Số ca mắc giảm so với tuần trước, chủ yếu ghi nhận các trường hợp mắc tản phát, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tháng 9 - 10 theo chu kỳ hàng năm. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 5.288 trường hợp mắc tay chân miệng. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch; cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 87 ổ dịch, 4 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, có 2 trường hợp mắc sởi tại 2 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 396 trường hợp mắc tại 110 phường, xã; và 1 trường hợp mắc ho gà, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 108 trường hợp mắc tại 58 phường, xã; 1 trường hợp mắc liên cầu lợn, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 4 trường hợp mắc tại 4 phường, xã; 1 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 3 trường hợp mắc tại 3 phường, xã; 1 trường hợp mắc não mô cầu, cộng dồn năm 2026 ghi nhận 2 trường hợp mắc tại 2 phường, xã; 13 trường hợp mắc COVID-19 tại 12 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 1.648 trường hợp tại 121 phường, xã.

Trong tuần, CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát phòng chống dịch tay chân miệng tại 4 trường mầm non thuộc 4 phường, xã: Mỹ Đức, Phúc Thịnh, Tây Mỗ, Láng.

Giám sát hỗ trợ hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại 6 phường, xã: Đông Ngạc, Dương Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Quốc Oai.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động và giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các xã, phường.

Các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.

Ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không chủ quan trước tình hình dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp, nhất là trong thời điểm giao mùa và thời tiết có nhiều thay đổi.

Đối với sốt xuất huyết, người dân cần chủ động loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước, đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên thay nước tại các dụng cụ chứa nước nhỏ và phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị; không tự ý điều trị tại nhà.

Để phòng bệnh tay chân miệng, người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và môi trường sinh hoạt của trẻ. Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, hướng dẫn chăm sóc và theo dõi.

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