[GALLERY] “Dải lụa ký ức” dần thành hình bên hồ Gươm

Khởi tố nam thanh niên vô cớ đánh người ở quán nhậu
Sau khi đánh người đàn ông ngã xuống sàn nhà, Nguyễn Minh Đức (Quảng Trị) còn dùng chân tác động mạnh vào vùng cổ, vùng đầu của nạn nhân.
Giữa không gian xanh bên hồ Gươm, những khung gương đang dần hoàn thiện, tạo nên điểm nhấn thị giác cho công trình nghệ thuật “Dải lụa ký ức”.
Sau khi đánh người đàn ông ngã xuống sàn nhà, Nguyễn Minh Đức (Quảng Trị) còn dùng chân tác động mạnh vào vùng cổ, vùng đầu của nạn nhân.
Cơn mưa kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường ở TP HCM bị ngập, người dân di chuyển khó khăn, phải “bơi” trên đường về nhà chiều Chủ Nhật.
Hai nam thiếu niên cướp tài sản ngay khu vực phố Tây Đề Thám (quận 1 cũ) lúc sáng sớm và bị bắt chỉ sau 5 giờ gây án và thu hồi tài sản cho bị hại.
Sau hơn một tuần mưa lớn liên tục, tại các hẻm của đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM nước ngập kéo dài khiến sinh hoạt người dân đảo lộn.
Đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp, Tuấn "thần đèn" thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sau một thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Hằng (Hưng Yên) đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Nhóm đối tượng giả làm nhân viên giao hàng hướng dẫn người dân các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân.
Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về cô lập nhiều người tại công trình Suối Cái (TP HCM). Cảnh sát xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt khỏi nơi nguy hiểm.
Lê Quang Kh gây tai nạn rồi bỏ trốn, lực lượng chức năng truy tìm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Nội ghi nhận gần 4.000 ca sốt xuất huyết năm 2026, với nhiều ổ dịch mới, ngành y tế đẩy mạnh phòng chống và vệ sinh môi trường.
Kẻ gian nắm rõ tên, sản phẩm và thời điểm giao hàng để giả danh sàn thương mại điện tử, sau đó dụ người mua cung cấp thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền.
Lực lượng chức năng bắt giữ gần 20 tấn hàng giả, xử lý Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, vụ án đang tiếp tục điều tra.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn đào tạo liên ngành, ứng dụng công nghệ số, AI, tăng cường thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực điện hạt nhân.
Sau một thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Hằng (Hưng Yên) đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Trước yêu cầu phụ tải ngày càng tăng và tốc độ phát triển đô thị nhanh, EVNHANOI đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng có tính chất và vai trò khác nhau.
Liên quan hiện tượng cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh, cơ quan chuyên môn khẳng định, môi trường nước biển chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Thanh tra Chính phủ tập trung rà soát lĩnh vực nhạy cảm, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, phòng chống tiêu cực, lãng phí và xử lý các vụ việc tồn đọng.
Lê Quang Kh gây tai nạn rồi bỏ trốn, lực lượng chức năng truy tìm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp, Tuấn "thần đèn" thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp từ thể chế, kỹ thuật đến thanh tra nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí đỉnh điểm mùa đông xuân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, từ ngày 5/10.
Sau hơn một tuần mưa lớn liên tục, tại các hẻm của đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM nước ngập kéo dài khiến sinh hoạt người dân đảo lộn.
Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về cô lập nhiều người tại công trình Suối Cái (TP HCM). Cảnh sát xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt khỏi nơi nguy hiểm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi có mưa trên 200 mm/ngày; mưa còn có khả năng kéo dài đến 10-11/10.
Mưa lớn kéo dài liên tiếp xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Cơ quan Công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ ô tô bị cháy khi đang đỗ trước đình làng Vàng, xã Gia Lâm, Hà Nội.
Dự thảo mới cập nhật phương thức tổ chức hội giảng phù hợp thực tiễn, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục nghề nghiệp.
Từ một đơn hàng tưởng như bình thường, kẻ gian dẫn nạn nhân vào nhóm “tri ân”, dùng mã QR và giao dịch nhỏ để tạo lòng tin trước khi chiếm đoạt tiền.
Nguyễn Thế Vinh, giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm vừa bị tạm giam để điều tra hành vi liên quan vụ hơn 1,2 triệu viên C sủi giả.