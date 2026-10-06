"Nữ quái" trốn truy nã ở nước ngoài về nước đầu thú

Sau một thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Hằng (Hưng Yên) đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 06/10, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hằng (SN: 1986, trú tại thôn Xuân Hoà, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) phạm tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài từ nước ngoài” về đầu thú.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Hằng có hành vi tổ chức cho các công dân Việt Nam trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép và đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài, gây khó khăn cho công tác truy bắt, xử lý.

Nguyễn Thị Hằng làm việc cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hằng.

Với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục đối tượng hiểu rõ hậu quả hành vi phạm tội của mình và lợi ích của việc tự nguyện trở về trình diện, chấp hành các quy định, chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Sau một thời gian dài vận động, đối tượng Nguyễn Thị Hằng đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.