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Xã hội

Cửa hàng xe máy cháy dữ dội, lan sang 2 nhà dân ở TP HCM

Cửa hàng xe máy Đ.B.K rộng 300 m² trên đường Nguyễn Thị Tú bốc cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Xuân Danh

Khoảng 4h sáng nay 7/10, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng kinh doanh xe máy điện Đ.B.K , cách cầu vượt Gò Mây khoảng 1 km. Một số người lập tức dùng bình chữa cháy tiếp cận hiện trường nhưng ngọn lửa phát triển quá nhanh.

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Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy Đ.B.K

Trong lúc mọi người tìm cách khống chế đám cháy, bên trong cửa hàng liên tục phát ra tiếng nổ. Lửa nhanh chóng bao trùm khu vực rộng khoảng 300 m², khiến nhiều người bên trong hoảng loạn tháo chạy.

Một số người được cho là bị bỏng trong quá trình thoát ra ngoài. Do cửa hàng chứa nhiều xe máy và vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi lan sang các công trình sát bên. Một cơ sở kinh doanh cùng nhà dân kế cận bị ảnh hưởng, nhiều tài sản hư hỏng.

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Biển lửa bao trùm cửa hàng xe máy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM huy động nhiều xe chuyên dụng cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ công tác triển khai nhiều hướng phun nước, đồng thời khoanh vùng nhằm ngăn lửa tiếp tục lan rộng.

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Hiện trường vụ cháy được công an phong tỏa

Sau hơn một giờ chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Cửa hàng xe máy gần như bị thiêu rụi, phần mái tôn và hệ thống khung thép đổ sập. Hai căn nhà liền kề bị nứt tường, ám khói và hư hỏng nhiều tài sản.

Đến khoảng 8h, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa một phần đường Nguyễn Thị Tú để khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Video lửa bao trùm cửa hàng xe máy.
#cháy #TP HCM #Chữa cháy #Thiệt hại tài sản #Nguyên nhân cháy

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