Xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết ở TP HCM

Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về cô lập nhiều người tại công trình Suối Cái (TP HCM). Cảnh sát xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt khỏi nơi nguy hiểm.

Sáng 6/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) TP HCM cho biết vừa hoàn tất nhiệm vụ giải cứu 12 người bị nước lũ cô lập tại công trình Suối Cái, trên đường 31 (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP HCM).

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tổ chức giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong nước chảy xiết

Trước đó, khoảng 22h43 ngày 5/10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32 nhận tin báo có người mắc kẹt do ngập nước tại khu vực công trình Suối Cái ở đường 31 (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh). Đơn vị lập tức điều động 1 xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định mưa lớn từ chiều cùng ngày khiến nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, tạo dòng chảy mạnh và làm nước Suối Cái dâng cao. Diện tích ngập khoảng 20 ha, trong đó có 4 hộ dân và một lán trại của công nhân đang thi công nạo vét suối.

Lực lượng cứu hộ cứu 12 người mắc kẹt trong nước chảy xiết

Nhiều người bị nước bao vây, mắc kẹt tại nhà và chòi canh phương tiện. Trong đêm tối, nước dâng trên diện rộng, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận gặp nhiều trở ngại. Các chiến sĩ sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi và dây cứu nạn, chia thành nhiều mũi để tiếp cận từng khu vực. Đến khoảng 1h25 ngày 6/10, 7 người đầu tiên được đưa ra ngoài an toàn.

Tiếp tục rà soát khu vực ngập, lực lượng CNCH phát hiện và giải cứu thêm 2 người vào khoảng 2h10. Đến khoảng 4h, thêm 3 người được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, nâng tổng số người được cứu lên 12.

Quá trình cứu hộ diễn ra trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm. Sau khi đưa các nạn nhân đến nơi an toàn, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kiểm tra lại hiện trường thì xuồng máy bất ngờ bị lật do dòng nước chảy quá mạnh. Một số chiến sĩ phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 giờ để chờ phương tiện ứng cứu.

Đến 5h30 ngày 6/10, lực lượng chức năng kết thúc hoạt động tìm kiếm, cứu hộ sau khi xác định toàn bộ 12 người mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn.